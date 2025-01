Im Rampenlicht für herausragende sportliche Leistungen

Die Stadt Gersthofen und der TSV 1909 Gersthofen haben zur Ehrung von herausragenden Sportlerinnen und Sportlern des Jahres 2024 ins Rathaus eingeladen. Dabei erhielten die Mitglieder des größten Sportvereins des Landkreises in den Sportarten Leichtathletik, Schwimmen, Boccia, Badminton und Rhythmische Sportgymnastik nicht nur Urkunden und Anstecknadeln in Gold, Silber und Bronze nach der Richtlinie über Ehrungen und Auszeichnungen von der Stadt Gersthofen. Auch der TSV Gersthofen vergab in diesem Jahr wieder die begehrten Titel Sportler, Sportlerin und Mannschaft des Jahres.

Zur Sportlerin des Jahres 2024 wurde das Ausnahmetalent Anna Lena Schmid gekürt. Mit ihren zahlreichen nationalen und internationalen Erfolgen zählt Anna Lena mittlerweile zur Elite der Rhythmischen Sportgymnastik in Deutschland. Neben den hervorragenden Platzierungen bei Wettkämpfen ist die disziplinierte Gymnastin darüber hinaus seit letztem Jahr Teil des Bundeskaders.

Bürgermeister Michael Wörle überreichte an Sportlerinnen und Sportler aus Gersthofen die Anstecknadel in Silber. Foto: Peter Metzger

Jakob Kraus ist nicht nur Stadtrat und 3. Präsident des TSV 1909 Gersthofen, sondern auch ein herausragender Sportler in der Abteilung Boccia. Er blickt mit der Teilnahme an den Deutschen Meisterschaften, Europameisterschaften und sogar der Weltmeisterschaft auf ein erfolgreiches Jahr zurück und wurde für diese Leistungen mit dem Titel „Sportler des Jahres 2024“ belohnt.

Mannschaft des Jahres 2024 wurde die Gruppe „DTB-Dance KLG 15+“ der Abteilung Rhythmische Sportgymnastik. Die Gymnastinnen Sibel-Luisa Arslan, Anna Helwig, Sophie Maurer und Rebecca Kirner sind als Mannschaft in den letzten Jahren zusammengewachsen und konnten hervorragende Platzierungen bei regionalen, bayerischen und deutschen Meisterschaften erzielen. Diese Ehrung zur Mannschaft des Jahres zählt zu den persönlichen Höhepunkten am Ende ihrer sportlichen Karriere.

Sportler und Sportlerinnen aus dem Bereich Schwimmen, Leichtathletik, Badminton und RSG bekamen von der Stadt Gersthofen die Anstecknadel in Bronze. Foto: Peter Metzger

Die geehrten Sportlerinnen und Sportler im Einzelnen:

Anstecknadel in Bronze: Badminton: Isabell Köbbert; Leichtathletik: Jonathan Bösel, Maximilian Scheich; Schwimmen: Rebecca Moser, Valentina Focke, Kaja Bohlken, Jannik Schreiber; RSG: Arina Iakovleva, Stefaniia Vartanova, SLK-Gruppe (Eleonora Stebelska, Zlata Arkusha, Marharyta Pets, Alexandra Saintschkowski, Magdalena Wiedemann, Anastasiia Ovramets).

Anstecknadel in Silber: Schwimmen: Tamas Oroszlamos, Nils Golczyk; RSG: Emely Stöffelmeir, Anastasia Fuchs, Eleonora Stebelska, Alexandra Saintschkowski, Valeria Plitzko, Anastasiia Stepanchenko, KLK-Gruppe (Anastasiia Stepanchenko, Valeria Plitzko, Valeria Tsarevski, Anja Brujic, Malika Abdullayeva, Jasmina Abdullayeva).

Anstecknadel in Gold: Boccia: Jakob Kraus, Markus Schwab, Cirian Ion, Carolin Marschall, Hermann Schwab; Schwimmen: Sophie Wendler; RSG: Anna Lena Schmid.

Neben den Ehrungen sorgte die „Gerry Fried Bigband“ der Schwäbischen Musikanten sowie die Linedance-Gruppe des TSV Gersthofen für die Unterhaltung der über 100 geladenen Gäste.