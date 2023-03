Immer mehr Reisebusse halten am Ballonmuseum

Eine Fahrt ins Blaue ist spannend und bietet Abwechslung. Sogar Busse aus Österreich kommen seit einiger Zeit regelmäßig nach Gersthofen.

Reiseveranstalter haben das Ballonmuseum für sich entdeckt. Aus dem Vorarlberg beispielsweise zieht es in kurzer Zeit neun Reisebusse nach Gersthofen. Das Museum entpuppt sich als attraktives Reiseziel für eine "Fahrt ins Blaue" aus dem Nachbarland. Vor einigen Jahren hatte ein Bregenzer Reiseunternehmer Gersthofen erstmals als Reiseziel für seine Kunden angefahren. Mittlerweile bietet er das Ballonmuseum in seiner Reihe "Fahrt ins Blaue" regelmäßig an. Das Konzept geht auf – mit wachsendem Erfolg: Die Kunden kennen das Reiseziel noch nicht und erfahren es erst am Ziel.

Nach Angaben des Ballonmuseums seien die Gäste dann jedes Mal begeistert vom spontanen Ausflug in die Geschichte der Luftfahrt. "Das Museum freut sich über die Besucher und Besucherinnen aus Österreich sehr", so der Leiter des Ballonmuseums, Thomas Wiercinski. "Es zeigt sich einmal mehr, dass das Museum sich nicht nur als perfektes Ausflugsziel für Familien und Schulklassen eignet, sondern auch gerne von Reisegruppen angesteuert wird – sogar überregional." Gerade wer auf ein barrierefreies Haus angewiesen sei, komme im Ballonmuseum gut zurecht.

Schon die Leonardo-Ausstellung hatte viele Personen angezogen

Nachdem sich das Ballonmuseum Gersthofen bereits mit der Leonardo-Ausstellung schon als ideales Ziel für Schulklassen und interessierte Gruppen erwiesen hatte, schreiben die Reisebusse diese Geschichte nach Angaben der Stadt Gersthofen fort: Insgesamt 450 Busreisende kommen eigens aus Bregenz und Umgebung und erleben mit der "Fahrt ins Blaue" im Ballonmuseum Eindrücke vom Fahren am blauen Himmel und nehmen diese Erinnerungen mit nach Hause. (AZ)

