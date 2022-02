Impfkontrolle: Sicherheitsmann hängt sich in Gersthofen an Auto

Ein Security-Mitarbeiter kontrolliert in Gersthofen einen Autofahrer vor einem Firmengelände. Der Fahrer fährt plötzlich los – während der Security-Mitarbeiter am Auto hängt.

Eskaliert ist der Streit zwischen einem Autofahrer und dem Mitarbeiter einer Security-Firma in der Otto-Hahn-Straße in Gersthofen. Ein 41-jähriger Mann wollte am Dienstag auf das Gelände des Unternehmens fahren, doch der 23-Jährige hielt ihn an, um den Impf- beziehungsweise Genesenenstatus zu überprüfen.

Impfkontrolle in Gersthofen eskaliert: Security-Mitarbeiter verletzt

Bei der Kontrolle kam es schließlich laut Polizei zwischen den beiden Männern zu Unstimmigkeiten. Irgendwann wurde es dem 41-Jährigen zu bunt und er fuhr einfach los. Um dies zu verhindern, hängte sich der Security-Mitarbeiter an die Mittelsäule des Autos. Da der Mann einfach weiter fuhr, musste der 23-Jährige loslassen und stürzte. Dabei zog er sich Schürfwunden und eine Verletzung im Schulterbereich zu. Während der Auseinandersetzung soll es auch zu gegenseitigen Beleidigungen gekommen sein. Die Ermittlungen der Polizei dauern noch an. (thia)