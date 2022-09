In der Fahrerlaubnisbehörde kommt es zu Verzögerungen

Bis zum Freitag, 2. September, kommt es zu Verzögerungen in der Fahrerlaubnisbehörde des Landkreises Augsburg in Gersthofen. Das ist der Grund.

Aufgrund eines kurzfristig eingetretenen Personalengpasses, unter anderem aufgrund von Krankheitsfällen, kann es in der Fahrerlaubnisbehörde des Landkreises Augsburg in Gersthofen derzeit zu Verzögerungen in der Bearbeitung kommen. Auch die Verfügbarkeit von Terminen muss vorerst bis einschließlich Freitag, 2. September, eingeschränkt werden. Bereits gebuchte Termine bleiben bestehen, jedoch kann es auch bei diesen zu längeren Wartezeiten kommen. Es wird darum gebeten, damit verbundene Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. Anders als von uns zunächst irrtümlich gemeldet, ist die Zulassungsbehörde von den Engpässen nicht betroffen. (AZ)