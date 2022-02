Gersthofen

05:52 Uhr

Neues Lokal in Gersthofen: In der Kaiserkrone brennt jetzt ein Tandoori-Ofen

Plus Im Januar hat in der Traditionsgaststätte in Gersthofen das indische Restaurant "Royal Mahal" eröffnet. In der Augsburger Straße wird Essen aus aller Herren Länder serviert.

Von Oliver Reiser

Die alt-ehrwürdige Gersthofer Gastwirtschaft "Zur Kaiserkrone" - im Volksmund auch "Ziegler" genannt - hat in ihrer langen Geschichte schon einiges erlebt. Seit Anfang Januar ist in die Traditionsgaststätte in der Augsburger Straße jetzt wieder ein indisches Restaurant eingezogen. 2015 war dort einmal das "Great India". Nun heißt Parmjit Sing im "Royal Mahal" - auf Deutsch großes Haus - Gäste willkommen. Er betreibt das Lokal, das sich im Hinterhaus einer Pension und Bar befindet, mit seiner Frau und seinem Neffen Lovejeet, die für den Service zuständig sind, sowie zwei Köchen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

