In Gersthofen findet wieder ein Garagen- und Hofflohmarkt statt

Beim Garagen- und Hofflohmarkt in Gersthofen kann man seine Schätze am 6. Mai vor der Haustür anbieten. Bis Ende April kann man sich noch anmelden.

Wer auf einen Flohmarkt geht, muss viel schleppen und die Anfahrt auf sich nehmen. Oft startet man schon sehr früh am Morgen. Bei "Selling Lovers" kann man bequem auf seinem Hof, vor dem Eingang oder aus der Garage heraus seine gebrauchten Dinge verkaufen. Der nächste Garagen- und Hofflohmarkt findet am 6. Mai in Gersthofen statt. Der Zeitrahmen für den Verkauf ist von 10 bis 15 Uhr.

Hinter "Selling Lovers" stecken Franziska Krauser und ihr Freund Anil Zambak. Für sie stehen die Aspekte Nachhaltigkeit, Gemeinschaft und Vielfältigkeit im Vordergrund. Deshalb haben sie vor einem Jahr diese Plattform ins Leben gerufen. Anfangs war es ein Hobby, inzwischen hat sich daraus eine große Leidenschaft entwickelt. Sie organisieren seitdem Hofflohmärkte in Augsburg und der ganzen Region. Anil Zambak ist ein Fan von Retroartikeln und geht schon seit über zehn Jahren auf Flohmärkte. "Es tut einfach so gut, mit den Menschen zu reden. Wir gehen gerne von Stand zu Stand. Der Vorteil der Hofflohmärkte ist, man muss nicht früh aufstehen, um zu einem Flohmarkt zu fahren. Man kann bequem vor der Haustüre, im eigenen Hof, im Garten, der Scheune oder der Garage seine Fundstücke und Schätze präsentieren. Unsere Traumvorstellung ist es, dass die Straßen voll sind mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern", sagen die beiden.

Garagen- und Hofflohmarkt in Gersthofen findet am 6. Mai statt

Bei diesem Garagen- und Hofflohmarkt wird nicht, wie man es von einem normalen Flohmarkt kennt, auf einem speziell dafür vorgesehenen Platz beziehungsweise begrenzten Raum verkauft, sondern direkt auf dem eigenen Hof, im Garten oder der Garage. Dadurch erspart man sich Transport, Zeit und ist zudem in vertrauter Umgebung zusammen – zum Beispiel mit seinen Nachbarn. „Jeder angemeldete Flohmarkt wird von uns mit einem Punkt auf einem Lageplan gekennzeichnet. Den Lageplan bekommen die Besucherinnen und Besuchern des Flohmarkts dann zur Verfügung gestellt. So wird jeder Standort berücksichtigt und es wird darauf aufmerksam gemacht, auch wenn man nicht mitten in der Garagen- und Hofflohmarkt-Hochburg wohnt.

Für den Hofflohmarkt in Gersthofen kann man sich noch bis 30. April anmelden. Die Gebühr beträgt 12 Euro. Der Lageplan dazu wird dann zwei Tage später in den Sozialen Medien von "Selling Lovers" sowie auf der Website www.sellinglovers.de veröffentlicht. (AZ)