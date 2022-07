Gersthofen

In Gersthofen gab's Zeugnisse aus der Hand des Kultusministers

Plus Der Kultusminister kommt nach Gersthofen und überreicht an der Mittelschule die Jahreszeugnisse. Das freut die Kinder - doch es gibt auch kritische Nachfragen.

Von Jana Tallevi

Es waren auch kritische Fragen, denen sich Kultusminister Michael Piazolo bei seinem Besuch am Freitag in der Gersthofer Anna-Pröll-Mittelschule stellen musste. Die Kinder und Jugendlichen der Klassen fünf bis neun hatten sich gründlich auf den Besuch des Ministers vorbereitet und wollten aus erster Hand Dinge wissen, die für sie wichtig sind: Warum gibt es nicht mehr Sportstunden oder wann haben alle hitzefrei, gehörten dazu. Doch es ging auch um Themen, die die gesamte Schulfamilie in den vergangenen Jahren in Atem gehalten haben. Die Corona-Pandemie war da nur ein Aspekt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

