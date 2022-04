Gersthofen

Industriepark-Chef in Gersthofen: Bei Gasboykott droht Produktionsstopp

Plus Im MVV Industriepark in Gersthofen arbeiten 1200 Menschen. Der Geschäftsführer des großen Arbeitsgebers im Landkreis Augsburg ist voller Sorge.

Von Regine Kahl

Erst Corona und jetzt noch der Ukraine-Krieg. Die Welt ist aus den Fugen geraten. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie abends Nachrichten sehen?



Holger Amberg: Das ist fürchterlich, unfassbar, dass es so etwas vor unserer Haustür wieder gibt. Mich erschreckt auch die Brutalität des Krieges. Ich versuche allerdings, den Medienkonsum zu dosieren, und schaue mir nicht mehr jede Sondersendung an. Mir geht es in erster Linie darum, Neuigkeiten zu erfahren, auf die ich auch in meiner Position reagieren muss.

