Industriepark Gersthofen: Der "Außenminister" geht von Bord

Plus 14 Jahre lang bestimmte Heinz Mergel die Geschichte des wichtigsten Gersthofer Industriestandorts. Jetzt ist Schluss. Sein Nachfolger steht schon fest.

Zehn Firmen, mehr als 1250 Beschäftigte: Gersthofens Industriepark ist nach wie vor so etwas wie das industrielle Herz der Stadt mit ihren insgesamt 14.000 Beschäftigten. Fast 14 Jahre lang vertrat Heinz Mergel als Geschäftsführer der Betreibergesellschaft die Interessen des Industrieparks nach außen, zum Jahresende ist Schluss für den "Außenminister". Sein Nachfolger wird ein in der Region wohl bekannter Manager.