Ins Gersthofer Rathaus geht’s ab sofort auch per Smartphone-App

Plus Die Stadt lud ein – und mehr als 600 Bürgerinnen und Bürger kamen in die Gersthofer Stadthalle zum Bürgerempfang. Diesmal gab’s dort eine wahre Premiere.

Von Gerald Lindner

Wie viele Gemeinden im Augsburger Land veranstaltet die Stadt Gersthofen am Jahresanfang einen Empfang für alle Bürgerinnen und Bürger. Diesmal ging es nicht nur um einen Rückblick auf das vergangene Jahr, die Reden wiesen vielmehr in die Zukunft. Und eine Neuigkeit wurde vorgestellt sowie der Stadt ein besonderes Prädikat verliehen. Mehr als 600 Bürgerinnen und Bürger nahmen in der Stadthalle Gersthofen an dem Empfang teil.

Bis zum Beginn spielte die Band mit dem augenzwinkernden Titel „Snow Flake Boys“, bestehend aus dem Gersthofer Stadtkämmerer Manfred Eding, Stefan Krug vom Sachgebiet Soziales und Stefan Haag von der Abteilung Liegenschaften. Ergänzt wurde die „Rathaus-Band“ von Andi Kubis. Einen ebenso mitreißenden Start der Veranstaltung bereitete die Kinder- und Jugendtanzgruppe der Faschingsgesellschaft Lechana mit Ausschnitten aus ihrem Programm „Bella Italia“.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

