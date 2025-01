Ipads für die Franziskusschule gespendet

Die Franziskus-Schule in Gersthofen darf sich über eine besondere Unterstützung freuen: Die Bildungsinitiative „3malE“ der LEW-Gruppe hat der Schule fünf iPads gespendet. Im Rahmen des Partnerschulen-Programms hatte sich die Schule für die technische Ausstattung beworben und wurde per Losverfahren ausgewählt. Michael Smischek, Kommunalbetreuer bei LEW, übergab die Geräte an die Schulleiterin Claudia Fendt. Die Geräte, die zuvor bei der LEW-Gruppe im Einsatz waren, sind in einem einwandfreien Zustand. Bei der Übergabe präsentierten Schülerinnen und Schüler der Oberstufe, wie die iPads zum Einsatz kommen können. Eine Schülerin zeigte den „Breakdancer“, einen tanzenden Roboter, der mit einem Lego Spike-Set gebaut und programmiert wurde. Diese Sets bieten die Möglichkeit, spielerisch Robotik und Programmieren zu lernen sowie Fähigkeiten wie logisches Denken, Problemlösungskompetenz und Teamarbeit zu entwickeln. Darüber hinaus wurde eine selbsterstellte Nachrichtensendung abgespielt. (AZ)

Regine Kahl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis