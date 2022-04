Jahrgang 1950/51 geht in Gersthofen auf Stadtrundfahrt

Mehrmals musste das Klassentreffen des Jahrgangs 1950/51 der Pestalozzi- und Mozartschule verschoben werden. Dafür gab es jetzt ein besonderes Programm.

Warten auf das Klassentreffen mussten die ehemaligen Schülerinnen und Schüler des Jahrgangs 1950/51 der Pastalozzi- und der Mozartschule in Gersthofen. Nun fand es nach Lockerung der Corona-Auflagen statt. Dabei wurde ihnen etwas Spezielles geboten.

Rund 45 ehemalige Schülerinnen und Schüler fanden sich zum Sektempfang mit Zweitem Bürgermeister Reinhold Dempf im großen Sitzungssaal im Rathaus Gersthofen ein. Dort trugen sie sich in das Gästebuch der Stadt Gersthofen ein.

Unterhaltsame Rundfahrt durch Gersthofen beim Klassentreffen

Im Anschluss an den Empfang im Rathaus folgte eine sehr unterhaltsame Stadtrundfahrt mit Dempf als Reiseleiter. Zum Beispiel gab’s einen Besuch in der Kapelle St. Emmeram, dem einzigen sakralen Gebäude in kommunaler Hand im Landkreis, in der evangelischen Bekenntniskirche und der St.-Jakobus-Kirche.

Aber auch Stationen wie die Betriebsgebäude der LEW, das Rathaus, die Potenzialfläche und das Freibad wurden von der Reisegruppe angesteuert. Reinhold Dempf wusste als Gersthofer Original viel Wissenswertes zu jeder Attraktion zu berichten. Zudem wurde im Rahmen der Stadtrundfahrt und im Andenken an die Verstorbenen des Jahrgangs am Kriegerdenkmal ein Blumengebinde niedergelegt.

Geschichten der Gersthofer Schulzeit ausgetauscht

Der Abschluss fand mit einem gemeinsamen Abendessen im Gasthaus am Sportplatz in geselliger Runde statt. Hier wurden noch lange Geschichten aus der gemeinsamen Schulzeit ausgetauscht, Lebensläufe erzählt, verglichen und Parallelen erkannt, und gemeinsam ein Blick in die Zukunft gewagt. (AZ)