Jede Schülerin und jeder Schüler ist hier ein Teil des Ganzen

Ein Kunstwerk von Robert Kessler wird am neuen Gersthofer Gymnasium installiert. Er hat die Jury auch damit überzeugt, dass seine Farben an Paul Klee erinnern.

Ein Schulhaus oder ein öffentliches Gebäude ist erst dann vollendet, wenn auch die Kunst ihren Platz hat. Das hat der Landkreis Augsburg bereits vor einigen Jahren beschlossen. Den Anfang haben das Schmuttertal-Gymnasium in Diedorf und das Berufliche Schulzentrum in Neusäß gemacht. Jetzt steht auch fest, welches Kunstwerk das neue Paul-Klee-Gymnasium bereichern wird: Es ist eine raumgreifende Installation von Robert Kessler (Aschaffenburg) mit dem Titel "DU bist die Farbe". Gemeint sind damit alle Kinder, Jugendlichen und anderen Personen, die die Schule besuchen oder dort arbeiten. Jeder und jede ist ein Teil des Kunstwerks.

1350 Schülerinnen und Schüler können am Neubau des Paul-Klee-Gymnasiums in Gersthofen einmal den Unterricht besuchen. Seit September lief nun der Wettbewerb zur künstlerischen Mitgestaltung des Baus. Bei dem Gewinner-Objekt handelt es sich um eine trichterförmige Installation verschieden großer, kreisrunder Spiegel, die in der Aula der Schule aufgehängt werden soll und diese raumgreifend besetzt. Das Kunstwerk besteht aus zwei Teilen, der Spiegelinstallation im Luftraum der Aula und einer Bodenplatte im Mittelpunkt darunter. Die Spiegel reflektieren das Tageslicht im Innenhof und werfen Schattenornamente auf den Boden.

Wer aus der Schule ausscheidet, nimmt sein Farbteilchen mit

Für die Jury war klar: Die für Paul Klee's Kunst bedeutsamen Primärfarben finden sich in der Bodenplatte unter der Spiegelkonstruktion in Form kleiner Farbplättchen wieder. Jeder neue Schüler und jede neue Schülerin darf „sein“ Plättchen selbst gestalten, dieses wird dann im Boden eingelegt. Wer aus der Schulgemeinschaft ausscheidet, darf Kessler zufolge sein Plättchen mitnehmen, das anschließend aus einem Fundus vorproduzierter Täfelchen ersetzt wird. Diese mögliche Interaktion der Schulgemeinde mit dem Entwurf, mittels Farbplättchen die Schulgemeinde abzubilden und einen Bezug zu Paul Klee's Malereien herzustellen wurde von der Jury besonders gelobt.

Der Bauausschuss des Landkreises ist der Empfehlung der Jury gefolgt, das Kunstwerk wird nun beauftragt. Der Siegerentwurf wird einschließlich Modell am Tag der offenen Tür des Gersthofer Paul-Klee-Gymnasiums am Samstag, 11. März, ausgestellt. Plakate ausgewählter Einreichungen im Rahmen des Wettbewerbs „Kunst am Bau“ können zudem in Kürze auf den Fluren des Landratsamts besichtigt werden. (jah)

