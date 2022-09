Gersthofen

06:14 Uhr

Jeep-Fahrer rast im Drogenrausch und in Schlangenlinien über die A8

In Schlangenlinien ist Jeep-Fahrer Donnerstagnacht über die A8 von Burgau in Richtung München gerast.

Artikel anhören Shape

Autofahrer melden der Polizei einen Jeep-Fahrer, der auf der A8 über alle drei Spuren in Richtung München rast. An der Rastanlage findet eine Streife den 24-Jährigen bewusstlos am Steuer.

In Schlangenlinien ist ein Jeep-Fahrer Donnerstagnacht über die A8 von Burgau in Richtung München gerast. Andere Verkehrsteilnehmer hatten kurz nach 23.30 Uhr die Polizei informiert, dass ein Wagen mit sehr hoher Geschwindigkeit unterwegs sei und dabei über alle drei Spuren fahren würde. Eine Streife der Polizei entdeckte den gesuchten Wagen schließlich an der Rastanlage Edenbergen. Der Fahrer saß zusammengesackt am Steuer und war augenscheinlich bewusstlos und nicht mehr ansprechbar. Ein möglicher Grund für das plötzliche Vitalversagen dürfte laut Polizei auf die Einnahme von Betäubungsmitteln zurückzuführen sein. Polizei findet Drogen bei 24-Jährigem Raser auf der A8 im Auto Im Auto des 24-Jährigen fanden die Beamten mehrere Drogenutensilien und Kokain im einstelligen Grammbereich. Der junge Mann wird nun wegen aller in Frage kommender Delikte angezeigt, sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Der Fahrer selbst musste mit dem Rettungswagen in die Uniklinik eingeliefert werden. (thia)

Themen folgen