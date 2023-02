Jetzt startet das dreitägige Gersthofer Faschingsfinale

Nach sieben erfolgreichen Kol-La-Faschingssitzungen startet Gersthofen am Freitag ins große närrische Finale auf und um den Rathausplatz. Und es gibt noch mehr.

Der Fasching nähert sich seinem Höhepunkt. Sieben sehr erfolgreiche Kol-La-Sitzungen gingen bereits über die Bühne der Stadthalle Gersthofen. Ab Freitag folgt nach der Corona-Pause wieder ein närrisches Treiben auf dem Rathausplatz. Dabei gibt es auch eine Premiere. Doch an diesem Wochenende ist noch mehr los.

Den Auftakt macht am Faschingsfreitag ab 19 Uhr eine große "Lech-Au"-Faschingsparty mit Mallorca-Stars. Dabei sind als Liveacts Lorenz Büffel, Almklausi und DJ Chris Mega angesagt. Am Faschingssamstag, 18. Februar, startet um 15 Uhr zum ersten Mal ein Kinderfaschingsumzug. Anschließend folgt ein buntes Kinderprogramm auf der Showbühne am Rathausplatz.

Garden treten auf dem Gersthofer Rathausplatz auf

Den Höhepunkt bildet dann am Sonntag, 19. Februar, der Tanz um den Narrenbaum. Auf der Showbühne am Rathausplatz treten ab 13.30 Uhr zahlreiche Gastgarden aus Stadt und Land auf. Und auf dem Platz ist Party angesagt. Bei allen dieser Gersthofer Veranstaltungen am Wochenende ist der Eintritt frei.

Doch nicht nur in Gersthofen ist närrisches Treiben angesagt: So gibt's am Samstag ab 14 Uhr ein Schubkarrenrennen in Thierhaupten, um 14.30 Uhr startet der Faschingsumzug in Welden und um 19 Uhr in Zusmarshausen die Wohltätigkeitsveranstaltung "Zu wie es singt und lacht". Um 13 Uhr am Sonntag dreht dann der Faschingsumzug seine Runden durch Zusmarshausen, um 14 Uhr gibt's einen kleinen Familienumzug ohne laute Wagen in Rettenbergen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Grafik von Flourish anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können Canva UK Operations Ltd und Google Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Lesen Sie dazu auch