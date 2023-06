Jetzt wird die marode Gersthofer Sportallee saniert

Die viel befahrene Straße ist seit Jahren gespickt mit Schlaglöchern und Rissen. Nun wird sie für die nächsten zehn Jahre wieder saniert.

Die Sportallee ist einer der Hauptschleichwege in Gersthofen bei Sperrungen auf der B2 oder für alle, die das Nadelöhr Strasserkreuzung vermeiden wollen. Wegen der intensiven Nutzung ist sie seit Jahren in einem desolaten Zustand. Jetzt schafft die Stadt Abhilfe. Beginn der Arbeiten ist nun doch im Juni. Die Gersthofer Stadtverwaltung hatte zunächst irrtümlich einen Termin im Juli angegeben.

Die Sportallee wird voraussichtlich am Dienstag, 6. Juni, saniert. Sollte dies aufgrund schlechter Witterung nicht möglich sein, wird Freitag, 7. Juli, als Ausweichtermin genutzt. Ziel ist es, die vorhandenen Schäden zu beseitigen und die Straßeninfrastruktur wieder in einen guten Zustand zu versetzen. Je länger erforderliche Erhaltungsmaßnahmen aufgeschoben werden, desto teurer sind die notwendigen Sanierungsmaßnahmen – bis hin zur kostenintensiven vollständigen Erneuerung.

Endgültige Sanierung der Gersthofer Kanalstraße kommt später

Diese vollständige Erneuerung wird allerdings noch ein paar Jahre auf sich warten lassen, bis entschieden ist, was künftig mit den anliegenden Flächen passiert, auf denen heute das Freibad Gerfriedswelle sowie die TSV-Zentrale mit Sportgelände stehen. Weil das Bad deutlich in die Jahre gekommen und auch die TSV-Halle nicht mehr neu ist, gibt es den Vorschlag, beides auf städtische Flächen nordöstlich der Stiftersiedlung zu verlegen. Dort hatte die Stadt vor rund zwei Jahren 23 Hektar Grund erworben, welche früher der Firma Clariant gehörten. Auf den nach dem Umzug der Sport- und Freizeitflächen frei werdenden Flächen ist eine Wohnbebauung angedacht. Außerdem sollen auf der Westseite der Sportallee auf dem früheren Wohngrundstück der Familie Humbaur rund 65 Wohnungen entstehen.

Um nicht zwei Mal innerhalb weniger Jahre die Straße komplett sanieren zu müssen, wird jetzt die Oberflächenschicht so weit saniert, dass sie hält, bis die künftigen Pläne in dem heutigen Sport- und Freizeitareal feststehen. Denn wenn eine neue Bebauung in dem angedachten Umfang kommt, muss die heutige Infrastruktur an die neuen Anforderungen angepasst werden. So könnten beispielsweise ein größerer Kanal und leistungsfähigere Trinkwasserleitungen sowie Elektro- und Telekommunikationsleitungen erforderlich sein, die dann im Straßenraum verlegt werden.

Es geht diesmal um die Oberfläche der Straße

Im Gegensatz zu einer Erneuerung der Asphaltschicht benötigt eine Sanierung nach Angaben der Stadtverwaltung deutlich weniger Energie, produziert kaum Entsorgungsmaterial und der Einsatz an Baumaschinen für den Transport von Baumaterialien und die damit verbundene Lärmemission ist im Vergleich sehr gering. Daher konzentrieren sich die Arbeiten auf die Oberfläche der Straße und diese werden in drei Phasen durchgeführt. Zudem werden die Arbeiten in drei Abschnitte aufgeteilt. Durch diese Gliederung soll die Zufahrt zu den Parkplätzen der TSV-Anlage immer möglich sein und die Beeinträchtigung durch die Maßnahmen gering gehalten werden. Empfohlen wird für Gäste der Gerfriedswelle, mit öffentlichen Verkehrsmitteln, dem Rad oder zu Fuß zu kommen.

Lesen Sie dazu auch

Der Abschnitt eins reicht von Sportallee Hausnummer 5 bis 19d, Abschnitt zwei umfasst Sportallee Kreuzung Auenstraße bis Eingang Gerfriedswelle und schließlich Abschnitt drei Eingang Gerfriedswelle bis Einmündung Weidenweg. Phase eins ist bereits abgeschlossen. Hierbei wurden Fugen und Risse versiegelt, um den Asphalt vor eindringender Feuchtigkeit zu schützen und so Folgeschäden in Form von Abplatzungen oder Risserweiterungen zu verhindern. Die zweite Phase umfasst Asphaltreparaturen durch einen Profilausgleich mit Heißasphalt. Dabei werden Vertiefungen, Schlaglöcher, Spurrinnen und tieferliegende Fahrbahnränder mit Heiß-Asphaltmischgut profiliert. Fugen und Risse werden zum Schutz vor Nässe verdichtet. Hierdurch bleibt die bauliche Substanz erhalten und es wird eine ebene Fahrbahn hergestellt. Einige Stunden nach der Fertigstellung ist die Fahrbahn wieder befahrbar.

Die dritte Phase erfolgt zeitversetzt und behandelt abschließend die Oberfläche. Bei diesem Arbeitsschritt wird eine Asphaltdeckschicht zeitnah in Kaltbauweise und in zwei Lagen aufgebracht. Der Termin wird laut Stadtverwaltung gesondert angekündigt.