Jobbörse an der Gersthofer Anna-Pröll-Mittelschule gibt Tipps

Auszubildende gesucht: Nach zwei Jahren gibt es wieder eine Jobbörse in der Gersthofer Mittelschule. Was dabei geboten ist.

Laut einer Befragung des Münchner Ifo-Instituts hat die Corona-Situation die Suche nach Auszubildenden deutlich erschwert. Viele Ausbildungs- und Berufsmessen mussten pandemiebedingt im vergangenen Jahr abgesagt werden. Deswegen war die Erleichterung groß, dass im Jahr 2022 wieder eine Jobbörse an der Anna-Pröll-Mittelschule Gersthofen organisiert werden konnte. Und das Interesse war groß.

Die Ausbildungssuche, die in den letzten beiden Jahren coronabedingt größtenteils nur digital stattfinden konnte, wurde an diesem Tag wieder durch eine persönlichere Note bereichert. Denn Vertreter aus rund 40 Betrieben, Behörden und Praxen aus der Region Augsburg sowie Referenten vieler Berufsfachschulen kamen. Sie gaben den circa 320 Schülern der 8. bis 10. Klassen einschließlich VOR1/VOR2/Praxisklasse sowie deren Eltern in Vorträgen oder bei Einzelgesprächen Einblicke in das Berufsbild der Firma und den Verlauf der Ausbildung. Auch Berufsberatung und Jugendsozialarbeit waren am Start.

Daneben wurden zwischen den Jugendlichen und Personalvertretern erste Kontakte geknüpft oder sogar schon konkrete Bewerbungsunterlagen übergeben. Im Unterricht hatten sich die Schülerinnen und Schüler vorbereitet.

Workshops für die Gersthofer Mittelschüler

Die Betriebe vermittelten den Schülerinnen und Schülern in jeweils drei Workshops – je nach Interesse – einen Eindruck über ihr jeweiliges Ausbildungsangebot sowie die verschiedenen Anforderungsprofile, die dahinterstecken. Vorträge, Befragungen von Azubis, einfache, praktische Übungen, Ausstellungswände oder Powerpoint-Präsentationen gab es in allen Klassenzimmern. Besonders großes Interesse herrschte auch dieses Jahr wieder bei den Veranstaltungen der Polizei sowie der Bundeswehr, aber auch der Kfz-Bereich und die Berufsfachschulen waren besonders stark nachgefragt.

Am Ende der drei 20-minütigen Durchgänge trafen sich die Betriebe und die Lehrer in der Aula zur Reflexion. Die Problematik der Ausbildungsmüdigkeit seitens der Schülerschaft, das Fehlen der Eltern in der Veranstaltung und der Nachwuchsmangel in vielen Bereichen waren hier ein großes Diskussionsthema. (AZ)

