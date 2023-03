Jubelnder Applaus für den swingenden Götz Alsmann mit SWR Big Band

Plus Entertainer Götz Alsmann lud mit der SWR Big Band auf eine beschwingte Zeitreise durch die goldene Swing-Ära ein – und erntete dafür lautstarken Applaus in Gersthofen.

Big Band Sound ist Big Band Sound. Oder etwa nicht? Keineswegs, wenn die Rede vom preisgekrönten Jazz-Ensemble des SWR in Zusammenarbeit mit Multitalent Götz Alsmann als Gastmoderator ist. Mit einer ausgesuchten Melange von klassischer Jazzliteratur und frechen Chansons hatten die eleganten Gentlemen an den goldenen Instrumenten nun für eine ausverkaufte Gersthofer Stadthalle und einen unterhaltsamen Abend voller musikalischer Überraschungen gesorgt.