Jugendfeuerwehr wirbt erfolgreich neue Mitglieder

Nachwuchssorgen haben viele Freiwillige Feuerwehren. In Gersthofen wurde nun bei Jugendlichen Werbung gemacht. Und das kam an.

Immer einsatzfähig sein, um Menschen und Eigentum zu retten, müssen die Freiwilligen Feuerwehren. In Zeiten der sinkenden Bereitschaft, sich ehrenamtlich zu engagieren, wird die Nachwuchswerbung immer wichtiger. Ein Infoabend der Jugendfeuerwehr Gersthofen erwies sich jetzt als voller Erfolg für die Ehrenamtlichen. Zahlreiche Jugendliche, teilweise in Begleitung ihrer Eltern, zeigten großes Interesse an der Arbeit der Jugendfeuerwehr.

Nach einem kurzen Hallo an die Besucher in der Feuerwache durch Timo Schiffer, einen der drei Jugendwarte, folgte die Begrüßung durch den ersten Kommandanten Tom Mair. Dieser war sichtlich überrascht, wie viele Gersthofer Jugendliche gekommen waren. Mair bedankte sich bei den drei Jugendwarten Timo Schiffer, Leon Hillebrand und Manuel Hintermayer für ihren Einsatz am Maimarkt und den Vorbereitungen für den Infoabend.

Gersthofer Feuerwehr als wichtige Institution

Gersthofens 2. Bürgermeister Reinhold Dempf lobte das Engagement der Jugendwarte und aller, die sich in der Feuerwehr für die Stadt Gersthofen in ihrer Freizeit im Ehrenamt einbringen: "Die Feuerwehr ist den Verantwortlichen der Stadt Gersthofen und den Stadtratsmitgliedern aller Gruppierungen schon immer sehr viel Wert, da sie eine absolut wichtige Institution für die Sicherheit aller ist."

Nach der Vorstellungsrunde der Jugendwarte hatten die interessierten Jugendlichen die Möglichkeit sich im persönlichen Gespräch über die Jugendfeuerwehr zu informieren. Die Besuchenden konnten sich die Feuerwehrfahrzeuge der Gersthofer Wehr und die Feuerwache bei einer Führung ansehen.

Insgesamt konnten an diesem Abend 19 Jugendliche für die Jugendfeuerwehr, acht Mitglieder für die aktive Mannschaft und ein passives Vereinsmitglied gewonnen werden. (AZ)

