Jugendliche randalieren in Gersthofen und beschädigen Auto und Fenster

Einige Jugendliche haben am Mittwoch in Gersthofen randaliert und diverse Beschädigungen angerichtet. Ein 17-Jähriger fällt dabei besonders auf.

Die Polizei in Gersthofen wurde gegen 22.15 Uhr informiert, dass einige junge Leute in der Allgäuer Straße über ein Auto klettern. Bei der Fahndung nach den Randalierern trafen die Beamten einen Teil der Jugendgruppe an. Ein 17-Jähriger konnte dank der Beschreibung eines Zeugen als Täter identifiziert werden. An dem Fahrzeug entstand laut Polizei ein Schaden im mittleren dreistelligen Bereich.

17-Jähriger trägt sehr markante Kleidung

Offenbar die gleiche Jugendgruppe war bereits um 21 Uhr dem Mitarbeiter eines Sicherheitsdiensts auf dem Gelände des Gymnasiums an der Schubertstraße aufgefallen. Dort hörte er das Klirren eines Fensters. Als er nachschaute, stellte er an einer Scheibe einen Sprung fest. Der Schaden wird hier auf etwa 1000 Euro geschätzt. Obwohl die Jugendlichen flüchteten, konnte der Mann ebenfalls den 17-Jährigen als Täter ausmachen, da dieser eine sehr markante Kleidung trug. In beiden Fällen ermittelt die Polizei nun wegen Sachbeschädigung. (thia)