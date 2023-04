Jugendliche überfallen Mann in Gersthofen und klauen seine Schuhe

Eine Gruppe von Jugendlichen geht am Sonntagmorgen auf einen Mann in Gersthofen los. Die jungen Männer bringen den 34-Jährigen zu Boden und klauen seine Turnschuhe.

Die Polizei berichtet von einem Raub in Gersthofen. Demnach war ein Nachtschwärmer am Sonntag gegen 5.30 Uhr in der Gersthofer Bahnhofstraße unterwegs als eine Gruppe von Jugendlichen auf ihn losging. Die fünf jungen Männer hatten es offenbar auf die hochwertigen Turnschuhe des 34-Jährigen abgesehen, heißt es im Bericht der Polizei. Mindestens drei der Jugendlichen gingen auf den Mann los und brachten ihn zu Boden.

Anschließend sollen sie ihm seine Nike-Turnschuhe ausgezogen und geklaut haben. Währenddessen sollen die jungen Männer dem Opfer gedroht haben. Der Geschädigte kam anschließend zur Polizeidienststelle und gab den Sachverhalt an. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Nun fragt die Polizei: "Wer kann sachdienliche Angaben zum Tatgeschehen mitteilen?" Hinweise nimmt die Polizei Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1810 entgegen. (kinp)