Jugendorchester begeistert bei Konzert in Gersthofens Kirche St. Jakobus

Kirchenkonzerte des Jugendorchesters Gersthofen haben einen lange Traditions. Bei der jüngsten Auflage gelang es den Musikern, wieder zu begeistern.

Mit dem ersten Satz einer Renaissance-Suite eröffnete das Bläserensemble, eine Auswahl von Musikerinnen und Musikern des A-Orchesters des Jugendorchesters Gersthofen Schwäbische Bläserbuben, von der Empore aus feierlich das 27. Kirchenkonzert des Orchesters in der Kirche St. Jakobus major in Gersthofen. Doch das war nur der Anfang.

Mit der bekannten Kinderweise „Bruder Jakob“ begann die Bläserklasse mit ihrem Auftritt. Die jungen Musikerinnen und Musiker spielten sich mit zwei weiteren vertrauten Melodien in die Herzen der Zuhörerenden, bis sie schließlich mit einer Kurzversion von Ludwig van Beethovens „Ode an die Freude“ ihre Darbietung beendeten.

Das B-Orchester versetzte das Publikum musikalisch zunächst in das Reich der Seeleute mit der Ouvertüre „A Sailor’s Adventure“ des niederländischen Komponisten Kees Vlak. Trompetenfanfarenklänge kamen beim anschließenden Stück „Fanfarissimo!“, komponiert von Götz Markus, zur vollen Geltung. Mit für Blasorchester arrangierten Melodien aus dem Disney-Film „Merida – Legende der Highlands“ des Komponisten Patrick Doyle gelang es dem B-Orchester zum Abschluss seines Auftritts, die Zuhörenden zum Träumen in die schottischen Highlands, in die Welt der „Music from brave“, zu entführen.

Gersthofer Jugendorchester macht auch Klimaschutz zum Thema

Ein eindrucksvoller Auftakt gelang dem A-Orchester mit einer Ode an die Musik, der Komposition „Vita pro Musica“ von Thiemo Kraas. Eingeleitet durch nachdenklich machende Worte stimmte diese Formation mit ihrem nächsten Stück auf das Thema des Klimaschutzes ein: Im Konzertwerk „Schmelzende Riesen“ des österreichischen Komponisten Armin Kofler wird im letzten Teil, der wie ein Klagelied anmutet, musikalisch das Verschwinden der letzten Gletscher infolge der Erderwärmung beschrieben. Vielleicht ist die im Mittelteil noch fröhlich erklingende Hundeschlittenfahrt eine der letzten, wenn die Menschheit nicht umdenkt? Der Ausgang bleibt offen und den Gedanken der Zuhörenden überlassen.

Dass das A-Orchester Musik aus nahezu allen Genres und Stilepochen meisterhaft beherrscht, wurde bei der Komposition „Classical Canon“ von André Waignein deutlich. Eines der bekanntesten Themen in der Musik überhaupt, nämlich das Bassthema des Barockkomponisten Johann Pachelbel aus dessen Kanon in D-Dur, wird hier aufgegriffen und durch alle Register des Klangkörpers eindrucksvoll in Szene gesetzt. Nicht minder bekannt, wenn auch zweifellos moderner, ist der im Anschluss aufgeführte mitreißende Song „I will follow him“ aus dem Film „Sister Act“. Feierlich beendete das A-Orchester seinen Auftritt mit dem Werk „Song of Adoration“, in welchem das Kirchenlied „Lobe den Herren“ in verschiedenen Varianten verarbeitet ist. Für das gelungene und kurzweilige Konzert belohnte das begeisterte Publikum das Jugendorchester mit Applaus im Stehen. (AZ)

