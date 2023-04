Jugendorchester Gersthofen auf Werkwoche für Konzert im Mai

Weil Qualität erarbeitet sein will, trafen sich die Musikerinnen und Musiker des Jugendorchesters Gersthofen zu einer Werkwoche. Das Ergebnis ist am 6. Mai zu hören.

Die Musikerinnen und Musiker des Jugendorchesters Gersthofen (JUGGE). Die jungen Musiker genossen sichtlich die äußerst kreativen und sehr lustigen Darbietungen beim ‚Bunten Abend‘. Denn jede Gruppe präsentierte ihren vor Ort vorbereiteten Beitrag zum Motto der Woche ‚Film ab‘. Was die jungen Talente hier an Schauspiel, Komik, Slapstick und Musik boten, ist aller Ehren wert. Das Jugendorchester war wieder auf musisch–kultureller Werkwoche im Haus der Familie in Memhölz. Mit dabei über 60 junge Musizierende, ihr Dirigent, ihre Instrumentallehrer sowie Betreuer. Diese Werkwoche zur Vorbereitung des Galakonzerts hat für das JUGGE eine lange Tradition.

Jüngste Musizierende ins Gersthofer Ensemble integriert

Mit Register- und Tutti-Proben haben sich die Musikerinnen und Musiker des B- und A-Orchesters intensiv auf das anstehende Konzert vorbereitet. Neben der musikalischen Feinarbeit wurden im Rahmen verschiedenster Aktivitäten sowohl die jüngsten Musiker ins Orchester integriert als auch die Gemeinschaft der Musiker gestärkt.

Das JUGGE bringt das Ergebnis der Werkwoche am Samstag, den 6. Mai 2023, um 19.00 Uhr beim Galakonzert in der Stadthalle Gersthofen zu Gehör. Zu hören sind u.a. Melodien aus dem Musical ‚Aladdin‘ und das Thema von ‚Mission Impossible‘. (AZ)