Jugendorchester Gersthofen blickt auf ereignisreiches Jahr zurück

Zwei internationale Reisen und viele Auftritte. Das Jugendorchester Gersthofen hatte im Jahr 2023 ein umfangreiches Programm. So fällt die Bilanz des Vereins aus.

Über den Jahreswechsel 2022/2023 war das JUGGE-Offbeat, also die über 18-jährigen Musiker, im Rahmen einer internationalen musisch-kulturellen Begegnung in Israel. Der Empfang im Rathaus, die vielen gemeinsamen Konzerte mit den israelischen Gastgebern und außerdem befreundeten brasilianischen Musikern sowie das kulturelle Besichtigungsprogramm wurden für alle zu einem Erlebnis. Doch das war nicht alles.

Mit Beginn des Jahres 2023 wurde auch eine neue Bläserklasse gebildet. In dieser musizieren nun 18 Kinder gemeinsam, während sie parallel weiterhin Einzelunterricht bei professionellen Lehrkräften haben. In der musikalischen Früherziehung nutzen momentan elf Kinder im Alter von vier bis sechs Jahren das Lernangebot. Ebenfalls zu Beginn des Jahres wurde vom Bayerischen Blasmusikverband der Solo-/Duo-Wettbewerb „Concertino“ ausgetragen. Beim Verbandsentscheid erspielten sich die Klarinettisten Leonie Fiebinger und Korbinian Hochmuth jeweils in ihrer Altersgruppe einen „ausgezeichneten Erfolg“. Hochmuth qualifizierte sich für den Landesentscheid und erhielt dort ebenfalls das Prädikat „mit ausgezeichnetem Erfolg“.

Gersthofer Vereinsausschuss-Kandidaten wiedergewählt

Im April fand die Neuwahl des Vereinsausschusses statt. Die acht Kandidaten, die sich erneut aufstellen ließen, wurden mit großer Mehrheit wiedergewählt. Mit Silvia Dums, Eva Kremer, Jil Metzger und Tanja Sturz konnten vier neue Mitglieder gewonnen werden. Der Vorsitzende Andreas Landau bedankte sich bei Ulrich Fischer, der nach fünf Jahren nicht mehr zur Wahl antrat. Nina Lechelmair, Teresa Nann und Samir Jaa erhielten jeweils das silberne Ehrenzeichen mit Ehrenurkunde für ihre zehnjährige Mitgliedschaft. Nina Lechelmair wurde zudem auch für die sehr erfolgreich bestandene D3-Prüfung geehrt.

Das Ergebnis der Werkwoche brachte das JUGGE beim Galakonzert in der voll besetzten Stadthalle Gersthofen unter Leitung von Maximilian Hosemann zu Gehör. Bläserklasse, B- und A-Orchester sowie das JUGGE-Offbeat bewiesen dem Publikum mit einer vielfältigen Auswahl von Musikstücken, was sie alles können. Im Juli gestaltete das Jugendorchester beim Stifterfest in der Adalbert-Stifter-Siedlung traditionell den Gottesdienst. Bei schönem Wetter spielte das A-Orchester anschließend zum Frühschoppen auf.

Ebenfalls im Juli wurde zum zweiten Mal der Gersthofer Musiksommer mit den vier Gersthofer Musikvereinen und der Sing- und Musikschule veranstaltet. Bei der Anna-Pröll-Mittelschule wurde hohes Musikniveau unter freiem Himmel geboten. Das JUGGE trat gleich mit drei verschiedenen Formationen auf.

Geburtstagsfeier für zwei Gersthofer Vorstandsmitglieder

Im September wirkte das A-Orchester bei der „Feier des Jahres“ – unangekündigt – mit: Conny und Peter Metzger, beide Mitglieder des Vorstands, feierten ihre 60. Geburtstage. Und bereits an den jeweiligen Geburtstagen selbst, hatte das Offbeat im Garten der Familie Metzger mit einem Ständchen gastiert.

Beim Kirchenkonzert in der Pfarrkirche St. Jakobus im Oktober begeisterten sowohl Bläserklasse, als auch B- und A-Orchester unter der Leitung ihres Dirigenten Maximilian Hosemann. Das dem Publikum präsentierte Programm mit Musikstücken aus verschiedenen Genres und Stilepochen riss die Zuhörenden am Ende von den Kirchenbänken.

In den Herbstferien stand dann die zweite Konzertreise in diesem Jahr an, diesmal für das A-Orchester und diesmal ging es nach Brasilien. 50 Musiker samt Betreuern verbrachten auch hier erlebnisreiche Tage. Dabei gab es sieben, teils frenetisch umjubelte Auftritte des Orchesters an brasilianischen Schulen oder auch in einem Waisenhaus. Diese interkulturellen Begegnungen, welche dem Vorsitzenden Andreas Landau ein Herzensanliegen sind, zeigen immer wieder, dass Musik ein fantastisches Medium zur Völkerverständigung ist. Aktuelle Informationen gibt’s unter www.jugge.de. (AZ)