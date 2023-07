Jugendorchester Gersthofen stärkt ein Wochenende lang den Teamgeist

Das Jugendorchester Gersthofen unterwegs ohne Instrumente - das gibt's selten. Diesmal hatte das Wochenende fast ohne Musik einen besonderen Zweck.

Das Jugendorchester Gersthofen – Schwäbische Bläserbuben „JUGGE“ machte sich für ein Wochenende auf den Weg zum Jugendfreizeitgelände Rücklenmühle des Kreisjugendrings Augsburg Land. Das Besondere daran: Die Reise wurde ohne Instrumente angetreten. Denn Ziel und Zweck dieser Veranstaltung bestanden darin, das Gemeinschaftsgefühl der Kinder und Jugendlichen aus allen Formationen des Orchesters (Bläserklasse, B-Orchester, A-Orchester und Off-Beat) auch außerhalb des musikalischen Wirkens zu stärken.

Der Freitagabend stand unter dem Motto „Ankommen“ und „gemütliches Beisammensein“. Ganz ohne Musik ging das bei einem Jugendorchester nicht ab: Gemeinsames Singen und Musikhören am Lagerfeuer stellten den Höhepunkt dieses Abends dar. So bekamen gerade die kleinen Gäste große Augen, vor allem beim gemeinsamen Stockbrotgrillen.

Gersthofer Mädchen und Jungen schaffen Batik-T-Shirts

Am Samstag beteiligten sich die Kinder und Jugendlichen bei sonnigen und heißen Wetter nach Lust und Laune an verschiedenen Angeboten, die sich das Betreuerteam ausgedacht hatte. So entstanden farbenfrohe Batik-T-Shirts, bunt bemalte Steine und kunstvolle Glitzertattoos. Andere spielten Fußball, Volleyball oder Gesellschaftsspiele. Eine erfrischende Abkühlung fanden viele beim Baden in der neu angelegten Badestelle der direkt am Gelände vorbei fließenden Zusam. Ein gemeinsamer Grillabend am Lagerfeuer mit Musik rundete diesen spannenden Tag ab.

Am Sonntagvormittag hieß das JUGGE auch die Eltern der Kinder und Jugendlichen bei einem gemeinsamen Frühschoppen unter musikalischer Gestaltung der Band „Schwabendeifi“ willkommen. Wehmütig und sichtlich erschöpft verabschiedeten sich die Teilnehmenden sodann von der hervorragend ausgestatteten und wunderschön gelegenen Anlage im westlichen Landkreis Augsburg. (AZ)

