Jugendorchester Gersthofen startet mit neuem Führungsteam durch

Nach den Corona-Einschränkungen startet das Jugendorchester Gersthofen voll durch. Dabei geht ein verjüngtes Führungsteam ans Werk.

Zwar hat die Corona-Pandemie dem Jugendorchester Gersthofen Schwäbische Bläserbuben (JUGGE) so manchen Plan vereitelt. So musste beispielsweise eine Reise nach Israel ausfallen. Dennoch fiel die Bilanz der Musiker für diese Zeit überwiegend positiv aus. Und mit der Besetzung des neu gewählten Vorstands gibt's auch ein wichtiges Signal für eine weiter erfolgreiche Zukunft.