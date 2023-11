Jugendorchester Gersthofen vertieft Freundschaft mit Brasilianern

Das Jugendorchester hat schon seit Jahren freundschaftliche Beziehungen zu Brasilien. Bei einer Konzertreise wurden diese jetzt weiter vertieft.

Bereits seit 2014 pflegt das Jugendorchester Gersthofen (JUGGE) einen nachhaltigen Austausch mit der Musikschule Aprendiz und weiteren Musikschulen in Niterói, Brasilien. Bereits Ende August 2016 unternahm das JUGGE eine zehntägige Konzertreise nach Brasilien. Dazu kamen mehrere Gegenbesuche von brasilianischen Musikern und eine gemeinsame Konzertreise nach Israel Ende 2022.

Nun starteten 42 junge Musiker im Alter von 13 bis 28 Jahren mit ihrem Dirigenten Maximilian Hosemann und sieben Betreuern ihre zweite, von Andreas und Sabine Landau organisierten Reise nach Brasilien. Nach dem Flug von München über Amsterdam nach Rio de Janeiro und einem Empfang am Flughafen in Rio de Janeiro wurde Quartier in einem Lehrerbildungsheim im angrenzenden Niterói bezogen. Die Koffer waren bei der Ankunft nicht dabei, so dass die Musiker einen Tag lang etwas improvisieren mussten.

Gersthofer Musiker haben sieben umjubelte Auftritte

In den folgenden Tagen hatte das JUGGE sieben umjubelte Auftritte. So spiele es zweimal in je einer Teilschule des „Colégio Cruzeiro“, einer Privatschule mit verstärktem Deutschunterricht. Dort war vor allem die emotionale Beteiligung der Schülerinnen und Schüler an den vorgetragenen Stücken war dort auffallend. Sogar Autogramme mussten die Jugendlichen geben. Dann spielte das JUGGE in der Nachbarstadt Marica in der Musikschule von Julia einer der beiden Brasilianern, die die Gäste mit viel Engagement vor Ort betreuten.

Auch in der Musikschule "Da Grota", einem sozialen Projekt, das auch Kindern aus ärmlicheren Verhältnissen Zugang zu Musik ermöglichen soll, spielten wir ein Konzert. Höhepunkt war ein gemeinsam gespieltes Stück, bei dem das JUGG erstmals mit Streichern zusammenspielte.

Gersthofer und Brasilianer musizieren miteinander

Mit dem Orchester der Musikschule von Aprendiz fand ein Konzert in einem Einkaufszentrum statt, bei dem als Höhepunkt mehrere Lieder gemeinsam gespielt wurden, die abwechselnd von Maximilian Hosemann und Gabriel, dem zweiten der brasilianischen Betreuer und Musik-Professor dirigiert wurden. Es war ein sehr emotionaler Moment, als die 80 Musiker unterschiedlicher Orchester und Nationen gemeinsam Musik machten. Sehr bewegend für alle Teilnehmer waren ein Besuch und ein Konzert im Waisenhaus „Lar da Criança“, das der deutsche Pfarrer Franz Neumair 1990 in Niterói gegründet hatte.

Niteroi ist eine Nachbarstadt von Rio de Janeiro und kann auch landschaftlich sehr schöne Strände aufweisen. Foto: Peter Metzger

Außerhalb des musikalischen Programms gab es einen Ausflug auf den Zuckerhut, auf den Corcovado mit der monumentalen Christusstatue, an die Copacabana oder zum Baden an den Strand. Bei gemeinsamen Freizeitaktivitäten spielten die unterschiedlichen Nationalitäten keine Rolle. Ein weiterer Höhepunkt war der zweitägige Ausflug in den Touristenort „Araial do Cabo“. (AZ)