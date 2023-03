Gersthofen

"Junge Eltern wollen Modelle, mit denen beide 75 Prozent arbeiten können"

Wie wollen Eltern arbeiten? In dieser Frage hat sich in den vergangenen Jahrzehnten viel getan.

Plus Ein Gespräch zum Internationalen Frauentag mit Dr. Annette Rosch, Beauftragte für Chancengleichheit von Frauen und Männern der Agentur für Arbeit in Augsburg.

Von Jana Tallevi

Frau Dr. Rosch, Sie haben Ihr Büro in einem oberen Stockwerk ganz am Ende eines Gangs in der Agentur für Arbeit in Augsburg. Wer findet den Weg zu Ihnen?



Dr. Annette Rosch: Das ist ganz unterschiedlich. Das sind vor allem Frauen, aber auch Männer, die nach einer Familienphase wieder in die Arbeitswelt einsteigen wollen, aber noch nicht genau wissen, wie sie das organisieren sollen und wo sie ansetzen können. Manchmal sind das junge Familien, manchmal auch Frauen, die schon um die 50 sind.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

