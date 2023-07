Junge Sänger aus den USA begeistern bei Konzert in St. Jakobus

Musikalische Botschafter aus den USA: Ein umjubeltes Konzert gab der Georgia Boys Choir in der Gersthofer Kirche St. Jakobus. Was die Zuhörer besonders beeindruckte.

Gesungene Kirchenmusik mit einem jungen amerikanischen Ensemble: Für ein Konzert gastierte der Georgia Boy Choir aus Atlanta mit seinen circa 40 Sängern in der Stadtpfarrkirchen St. Jakobus major in Gersthofen. Dieser Chor befindet sich gerade auf Europatournee und besucht die Augsburger Domsingknaben, welche im April in Atlanta zu einer Konzertreise waren. Geboten wurde ein breites Spektrum geistlichen Gesangs.

Das noch junge Ensemble (erst 2009 durch seinen künstlerischen Leiter David R. White gegründet) zeichnet sich durch kraftvolle Stimmgewalt sowie feinstes Piano aus. Zahlreiche Auftrittsvideos aus YouTube mit millionenfachen Aufrufen zeugen von einer großen internationalen Fangemeinde. Dem Chor liegt ein fünfstufiges musikalisches Ausbildungssystem zugrunde. Insgesamt werden circa 85 Knaben und junge Männer betreut.

Singender Auftritt im Gersthofer Kirchenschiff

Zur Eröffnung des Konzertes interpretierten die Sänger den 150. Psalm von George Talbot, zu welchem sie singend durch das Kirchenschiff auftraten. Bereits diese Darbietung löste beim Zuhörer ein Gänsehautfeeling aus. Es folgte die Motette für den 21. Dezember „O Radiant Dawn“ von James MacMillan, die durch einen pompösen Klang den Kirchenraum füllte. Danach ging's musikalisch nach Europa: Bei der Motette „singet dem Herrn“ des Nürnberger Barockkomponisten Johann Pachelbel stellte der Chor seine ganze Bandbreite an musikalischem Können unter Beweis. Leiseste Pianissimo Töne folgten auf großes Forte.

Nun interpretierte das Ensemble die Kompositionen von fünf Komponisten der Neuzeit aus dem vereinigten Königreich. Zunächst das "Beati Quorum Via" von Charles Villiers Stanford, gefolgt vom Psalm 121 von Henry Walford Davies. Von John Open Rutter sangen sie „Thou Mine Eyes“, von James Whitbourn „Give Us the Wings of Faith“ aus dem Jahre 2002 sowie „Faire is the Heaven“ von William Henry Harris. Diese Kompositionen nahm der Chor ins Programm, da die Tournee auch noch weiter nach England führt und die Sänger dort mit den englischen Knabenchören in den großen Kathedralen auftreten werden.

Johann Sebastian Bach trifft auf Spirituals

Mit der Choralbearbeitung „Jesus bleibet meine Freude“ aus der Kantate „Herz und Mund und Tat und Leben“ von Johann Sebastian Bach kehrten die Sänger kompositorisch nach Deutschland zurück ehe sie sich mit den beiden Spirituals „Ride the Chariot“ und „Soon-Ah Will Be Done“ wieder nach Amerika sängerisch verabschiedeten.

Mit Applaus im Stehen bedankte sich das Publikum beim Georgia Boy Choir für einen gelungenen Konzertabend und ließ das Ensemble nicht ohne eine Zugabe weiterziehen. So wurde der Abend mit „Georgia On My Mind“ in einem Arrangement des künstlerischen Leiters David R. White beschlossen. (AZ)