Junge Talente aus dem Landkreis Augsburg geben mitreißendes Galakonzert in Gersthofen

Beim Galakonzert zum zehnjährigen Bestehen präsentiert sich das Bezirksjugendorchester mit einem sehr anspruchsvollen Programm voller stilistischer Vielfalt.

Viel Platz war nicht mehr auf der Bühne der Stadthalle in Gersthofen, aber er reicht gerade aus, um 88 Jugendliche des Bezirksjugendorchesters (BZJO) mit ihren Instrumenten unterzubringen. In ihrer Begrüßung erklärte die Bezirksvorsitzende des Allgäu-Schwäbischen Musikbunds (ASM), Angela Ehinger, dass das Besondere dieses Orchesters darin besteht, dass es sich aus Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus verschiedenen Blasmusikvereinen des Bezirks Augsburg zusammensetzt. Seit 2012 hat Philipp Küfner die Gesamtleitung des Orchesters, „ein Glücksgriff“, wie Angela Ehinger“ betont. Laut den jugendlichen Musikern „motiviert, fordert und fördert“ er sie, „um dann zusammen Höchstleistungen zu erreichen.“ Das wird bereits im sehr anspruchsvollen Programm deutlich, das unter anderem Kompositionen von Richard Strauß, Andrew Lloyd Weber und Sören Hyldgard enthielt.