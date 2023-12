Junger Mann geht in Gersthofen auf Busfahrer los

Wie die Polizei berichtet, schlug ein 22-Jähriger in Gersthofen auf einen Busfahrer ein. Nun wird wegen Körperverletzung ermittelt.

Laut Polizei ist ein Busfahrer am Montag gegen 14.30 Uhr im Gersthofer Stadtgebiet angegriffen worden. Demnach vergaß ein 22-Jähriger im Bus vor seiner Haltestelle an der Ludwig-Hermann-Straße den Stop-Knopf zu drücken. Als der Busfahrer an der Haltestelle vorbeifuhr, rastete der junge Mann offenbar aus. Er soll zunächst gegen die hintere Türe des Busses geschlagen haben. Als der 58-jährige Busfahrer das mitbekam, hielt er an und fragte den Fahrgast, was das sollte.

In diesem Moment schlug der junge Mann mit der Faust gegen die Brust des Busfahrers, berichtet die Polizei. Danach öffnete er manuell die Türe, stieg aus und zerschlug das rechte Rücklicht des Busses. Kurz nach seiner Flucht konnte er durch eine Streife der Gersthofer Polizei in der Nähe angetroffen werden. Der Mann wurde wegen Sachbeschädigung und Körperverletzung angezeigt. (kinp)