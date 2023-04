Kabarettist Florian Schroeder: "Sicherheitsabstand ist das Gebot der Stunde"

Plus Er parodiert Prominente und ist Kabarettist. Mit seinem Programm "Neustart" kommt Florian Schroeder in die Stadthalle Gersthofen. Wir interviewten ihn.

Herr Schroeder, zu Ihrem breiten Repertoire gehören auch Prominenten-Parodien. Wie kam es dazu?



Florian Schroeder: Notwehr, wie es in der Epoche der Letzten Generation gerne heißt. Als mittel- bis unterdurchschnittlich begabter Sportschüler begann ich, meinen Lehrer zu parodieren. Das funktionierte, und so erweiterte ich das Repertoire.

Sie haben Germanistik und Philosophie studiert. Wollten Sie zunächst eine andere Laufbahn als das Showbusiness und das Kabarett einschlagen?



Florian Schroeder: Nein, nie. Ich wollte einen Hintergrund haben. Ich wollte die Fächer, von denen ich mir versprach, denken zu lernen, Zusammenhänge zu verstehen, studieren.