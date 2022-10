Gersthofen

Kabarretist Django Asül witzelt mit offenem Visier in Gersthofen

Kabarettist Django Asül gastierte mit seinem Programm "Offenes Visier" in der Stadthalle Gersthofen.

Plus Django Asül verrät in Gersthofen, was wahres Glück ist und warum er nur noch Urlaub zu Fuß macht. Im zweiten Teil des Abends gelingt ihm der Kontakt zum Publikum besser.

Django Asül zeigte beim Gastspiel mit dem Programm "Offenes Visier" in der Gersthofer Stadthalle ortsspezifische Kenntnisse: Gersthofen sei bereits beim ersten Auftritt vor vielen Jahren für ihn die Liebe auf den ersten Blick geworden. Und weiter: "Gersthofen ist für Augsburg so etwas wie Kitzbühel für München", witzelte er und nahm mit solchen Späßen sein Publikum gleich für sich ein. Der Kabarettist hatte sich im Vorfeld gut informiert.

