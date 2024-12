Der VdK Gersthofen trifft sich zum Kaffeenachmittag am Donnerstag, 5. Dezember, in der Pizzeria La Commedia im City Center um 14 Uhr in Gersthofen. Eingeladen sind alle Mitglieder. (AZ)

