Gersthofen

vor 48 Min.

Kann das Gersthofer City-Center weiter bestehen?

Plus Wie geht es mit dem City-Center weiter? Mit dieser Frage befasste sich der Bauausschuss in Gersthofen. Bald soll über eine Erweiterung entschieden werden.

Von Gerald Lindner Artikel anhören Shape

Leerstände, wenig einladende Ladenstraßen – das in die Jahre gekommene Gersthofer City-Center dümpelt seit Jahren dahin. Mit einer Erweiterung und damit zusätzlichen große Ladenflächen unter dem heutigen Stadtpark möchte Investor Bernd Schwarz, dem die Handelsflächen gehören, das Einkaufszentrum wieder attraktiv und fit für die Zukunft machen. In der letzten Stadtratssitzung vor den großen Ferien am Mittwoch, 26. Juli, soll nach dem Willen von Bürgermeister Michael Wörle die Entscheidung fallen, ob die Räte diese Erweiterung befürworten. Wie das Ergebnis dann ausfallen wird, ist auch nach der Sitzung des Planungsausschusses am Mittwochabend weiter ungewiss.

Neben dem „Grünen Herz“, einem neuen Stadtpark zu dem die Potenzialfläche („Loch“) und der Rathausplatz verbunden und mit vielen Pflanzen und Aufenthaltsmöglichkeiten versehen werden sollen, ist die Erweiterung des City-Centers ein zentrales Thema für das Gersthofer Stadtzentrum. Investor Bernd Schwarz hatte wiederholt gegenüber unserer Redaktion betont, dass das Einzelhandelszentrum keine Zukunft habe, wenn es nicht durch große Ladenflächen für die „Kundenmagneten“ – gemeint sind in diesem Fall Rewe, Aldi und Drogeriemarkt Müller – ergänzt werde. Das City-Center stehe kurz vor dem Kippen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen