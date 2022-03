Karten gewinnen: Stefan Mross präsentiert Schlagerstars in Gersthofen

"Immer wieder sonntags" tritt Moderator und Musiker Stefan Mross im Fernsehen auf. Nun präsentiert er Schlagerstars in der Stadthalle Gersthofen. Wir verlosen Karten.

In seiner Fernsehshow "Immer wieder sonntags" lockt der Moderator, Musiker und Sänger Stefan Mross immer wieder ein Millionenpublikum vor den Bildschirm. Nun ist er live unterwegs. Nachdem der ursprüngliche Termin wegen der Corona-Pandemie verschoben werden musste, präsentiert er seine Show nun am Sonntag, 3. April, ab 16 Uhr in der Stadthalle Gersthofen. Für diese Veranstaltung verlosen wir zweimal zwei Freikarten.

Seit mehr als 15 Jahren ist Stefan Mross bereits in der ARD sonntags zu erleben. Angefangen als jugendlicher Trompetenstar, hat er inzwischen mehr als 30 Jahre Bühnenerfahrung. Auch bei seiner Livetour hat er bekannte Schlagerstars mit im Gepäck. So ist G. G. Anderson ("Sommernacht in Rom") seit Jahrzehnten eines der zentralen Gesichter des deutschen Schlagers. In der Stadthalle Gersthofen zu erleben sind auch "Die Fetzig'n" aus dem Zillertal mit traditioneller und moderner volkstümlicher Musik.

Verlosung: Stefan Mross in der Stadthalle Gersthofen

Für Lebensfreude und Leidenschaft sorgt bei "Immer wieder sonntags … unterwegs" Anna-Carina Woitschack. Die charmante Künstlerin wurde in eine Familie mit jahrhundertelanger Puppenspieltradition hineingeboren und tourte schon als kleines Mädchen durch die Lande. Ein weiterer Fernsehliebling dieser Show ist "Frau Wäber".

Für die Schlagershow "Immer wieder sonntags … unterwegs" am Sonntag, 3. April, um 16 Uhr in der Stadthalle Gersthofen verlosen wir zweimal zwei Freikarten. Wer gewinnen möchte, schickt uns bis Donnerstag, 31. März, eine mit voller Anschrift und Telefonnummer versehene Postkarte an die AZ Augsburger Land, Bahnhofstraße 8, 86368 Gersthofen, und schreibt uns, in welcher Stadt die Sommernacht war, die G. G. Anderson in einem seiner Hits beschreibt. Eine Teilnahme an unserem Gewinnspiel ist auch per E-Mail an gewinnspiel.landbote@augsburger-allgemeine.de möglich. Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO unter der Internetadresse augsburger-allgemeine.de/datenschutz oder der Telefonnummer 0821/777-2355.

Karten gibt's unter anderem im Vorverkauf der Stadthalle Gersthofen im Ballonmuseum, Bahnhofstraße 12. (lig)