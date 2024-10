Kartenvorverkauf im Buchladen ist wieder möglich

Ab sofort gibt es wieder eine weitere Kartenvorverkaufsstelle für die Stadthalle Gersthofen: Der Buchladen in der Bahnhofstraße 8 in Gersthofen bietet neben Literatur auch wieder Karten für die Veranstaltungen in der Stadthalle und im Ballonmuseum in Gersthofen an. „Diese Vorverkaufsstelle ist eine wunderbare Ergänzung zum Kartenvorverkauf in der Stadtbibliothek“, so Kulturamtsleiter Uwe Wagner. Der Buchladen passe nicht nur mit seinen Kunden zum Kulturangebot der Stadthalle, sondern biete auch eine Erweiterung hinsichtlich der Öffnungszeiten – und damit eine zusätzliche Möglichkeit Karten für sich selbst oder als Geschenk zu kaufen.

Der Vorverkauf im Buchladen hatte wegen einer technischen Umstellung pausiert. Die Öffnungszeiten sind: Montag bis Freitag 9.30 bis 12.45 Uhr, 13.15 bis 18 Uhr sowie Samstag 9 bis 13 Uhr. (AZ)