Kilometerlanger Stau auf der B2 nach mehreren Unfällen

Kilometerlanger Stau auf der B2 war die Folge mehrerer Unfälle am Montagmorgen. Wie die Polizei berichtet, krachte es zum ersten Mal gegen 6.20 Uhr. Aus Unachtsamkeit fuhr ein Autofahrer einem anderen auf, als er in Richtung Augsburg unterwegs war. Der Sachschaden in diesem Fall wird auf etwa 4000 Euro geschätzt. Nur wenige Meter hinter diesem Unfall bremste aufgrund des Staus ein 57-jähriger Autofahrer ab. Der dahinter befindliche 18-jährige Fahrer schätzte den Abstand nicht richtig ein und fuhr ins Heck des 57-jährigen. Der Gesamtschaden hier, ca. 18.500,- Euro.

Aufgrund des massiven Rückstaus, ausgelöst durch die beiden vorgenannten Unfälle, kam es weiter nördlich zum Zusammenstoß von weiteren vier Fahrzeugen. Gegen 6.45 Uhr krachte ein 41-jähriger Pkw-Fahrer aufgrund zu geringen Abstands in das Heck eines 73-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dessen Fahrzeug auf weitere zwei Fahrzeuge aufgeschoben. Der Gesamtschaden liegt hier im unteren fünfstelligen Bereich, heißt es im Polizeibericht. (kinp)