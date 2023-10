Kinder von Fremden angesprochen? Polizei gibt Entwarnung

In Whatsapp-Gruppen häufen sich Mitteilungen, dass in Gersthofen und Gablingen Kinder von Fremden angesprochen wurden. Die Polizei spricht aber von Fehlinformationen.

In den vergangenen Tagen gingen bei der Polizei Gersthofen drei Mitteilungen ein, dass Kinder von Fremden angesprochen wurden. Seither herrscht unter vielen Eltern Unsicherheit. Nun gibt es die Polizei Entwarnung: "Nach derzeitigem Stand bestätigte sich keiner der vorliegenden Fälle", heißt es im Bericht der Polizei.

Wurden Kinder von Fremden angesprochen?

Was war vorgefallen? Laut Polizei schilderte ein Kind in Gablingen, von einem Fremden angesprochen worden zu sein. Ähnliches schilderte ein Kind in Neusäß. Zwischenzeitlich kontaktierten besorgte Eltern die Polizeiinspektion Gersthofen sowie Schulen im Bereich von Gersthofen.

Bevor die Polizei die Mitteilungen vollständig überprüfen konnte, entwickelte sich unter anderem in Elternchats eine Dynamik, die zur Verbreitung von Fehlinformationen und vor allem zur Verunsicherung im gesamten Umkreis führte, berichtet die Polizei. Sie nehme derartige Mitteilungen sehr ernst und ergreife umgehend alle notwendigen Maßnahmen. Ebenso stehe die Polizei in regelmäßigem und engem Kontakt mit den Schulen. Das war auch in den geschilderten Fällen so, heißt es im Polizeibericht.

Polizei: Kettenbriefe tragen zur Verunsicherung bei

Da nach wie vor große Verunsicherung herrscht, stehe die Polizei als Ansprechpartner für offene Fragen jederzeit zur Verfügung. "Wir bitten die Bevölkerung sich bei Fragen direkt an die Polizei zu wenden. Öffentlich geäußerte Vermutungen und Zusammenfassungen von Gerüchten über Kettenbriefe, Messenger Dienste oder soziale Medien tragen lediglich zur Verunsicherung bei. Sogenannte digitale Kettenbriefe sind aus polizeilicher Sicht im Hinblick auf eine zielführende Lösung nicht hilfreich", heißt es in der Mitteilung der Polizei.

Bei verdächtigen Wahrnehmungen sollen sich Bürgerinnen und Bürger schnellstmöglich und direkt an den polizeilichen Notruf 110 wenden. (kinp)