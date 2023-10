Kinderkulturtage bringen Musik, Geschichten und Theater ins Ballonmuseum

Ein eigenes Programm für die kleinsten Bürgerinnen und Bürger bieten die Gersthofer Kinderkulturtage. Ab Mittwoch ist dabei einiges geboten.

Auch in diesem Jahr veranstaltet das Ballonmuseum Gersthofen vom 12. bis 19. Oktober 2023 wieder seine Kinderkulturtage. Für Kinder vom Vorschulalter bis zum Alter von elf Jahren wird es ein lebendiges Programm geben, in dem renommierte Ensembles in dem inspirierenden Raum des Ballonmuseums Theaterstücke aufführen. Die Tickets sind auch in diesem Jahr wieder heiß begehrt. Einige Vorstellungen sind bereits ausverkauft.

Hier eine Übersicht über die Veranstaltungen: Ausverkauft ist bereits am Donnerstag, 12. Oktober, um 10 Uhr „König & König“, ein Kindertheater mit Compagnie Nik, München. Eines Tages kam die alte Königin zu ihrem Sohn, dem Prinzen und sagte: „Raus aus der Badewanne, du Taugenichts! Du bist erwachsen, jetzt wird geheiratet und dann regiert!“ Darauf hatte der Prinz eigentlich noch keine Lust. Ein Stück über Freundschaft und Toleranz.

Am Freitag, 13. Oktober, um 10 Uhr heißt es „Auf nach Narretanien“, Kindertheater. Das Schauspielerpaar Kerstin und Sepp Egerer sind nicht nur als Klinikclowns bekannt, sondern überrascht durch verrückt-kreativen Ideen seit vielen Jahren kleine und große Fans. Mit „Auf nach Narretanien“ zeigen die beiden ein Stück, das Kindern die Magie im Alltäglichen zeigt. Darin schickt die Fürstin ihren Hofnarren auf eine Reise, um einen mystischen Ort zu finden.

Uni Big Band Augsburg spielt in Gersthofen

Am Samstag, 14. Oktober, um 10 Uhr startet eine Mini-Musik-Matinee für Familien mit der Uni Big Band Augsburg. Unter dem Titel „Große Band für kleine Leute“ präsentiert die Uni Big Band Augsburg Kinder-Hits in neuem, ungewöhnlichem Klanggewand. Ein Mitmach-Konzert.

Am Samstag, 14. Oktober, ab 14 Uhr heißt es „Modellflugzeuge aus Balsaholz: Bauen, Fliegen, Verstehen“ In dem Workshop in Kooperation mit den Modellflugpiloten aus dem Luftsport-Verband Bayern fertigen Kinder aus leichtem Balsaholz kleine Modellflugzeuge, die sie individuell anmalen können. Anschließend dürfen sie ihre Flugfähigkeiten ausprobieren. Begleitet wird der Workshop von einer kurzen Führung durch das Museum.

Lesen Sie dazu auch

Am Montag, 16. Oktober, um 10 Uhr führt die Reise zu einem Ort „Am Tiefengrund oder wo Wasser endet – eine Freundschaft unter Wasser“. Dies ist eine Uraufführung des papp&klapp THEATERs, aus Neuburg an der Donau. Mit dem roten Vierspitz kann Meltem mühelos bis zum Meeresboden abtauchen. Auf ihrem Weg in die Tiefe begegnen ihr Schlammspringer, Kletterer, Knurrhähne, Elektroschocker, Himmelsgucker und wie sie alle heißen. Was mit einem spielerischen Abenteuer beginnt, endet tiefgründig. Das papp&klapp THEATER lässt mit Requisiten und Figuren aus Pappe eine faszinierende Unterwasserwelt entstehen.

Vom Gersthofer Ballonmuseum im Handumdrehen um die Welt

Am Mittwoch, 18. Oktober, um 10.30 Uhr entführt „Die kleinste Bühne der Welt München“ in einem Stück „Im Handumdrehen um die Welt“. Ist die Erde wirklich rund? Stimmt es, dass vor Jahren einmal ein Huhn die Welt gerettet hat? Oder dass es möglich ist, über einen himmelhohen Baum in andere Welten zu gelangen? Die Antworten liegen buchstäblich auf der Hand.

Am Donnerstag, 19. Oktober, ab 9 Uhr präsentiert die Erzählerin und Musikerin Momo Heiss „Fünf – vier – drei – zwei – eins … Geschichten!“. Leise, zauberhaft, dramatisch, witzig und wild – so erzählt die Münchner Musikerin. Ihre Instrumente erzählen dabei mit. Um den Geschichten Leben einzuhauchen, wird auch von den Zuhörersitzen aus gesummt, gepfiffen oder getrommelt.

Alle Veranstaltungen finden im Ballonmuseum Gersthofen, Bahnhofstraße 12, statt. Tickets für die Aufführungen oder den Workshop gibt’s unter Telefonnummer 0821/2491-506 oder ballonmuseum@gersthofen.de. Tickets für Samstag, 14. Oktober, sind erhältlich beim Kartenvorverkauf der Stadthalle im Ballonmuseum, Bereich Stadtbibliothek, Telefon 0821/2491-550 oder E-Mail kartenvorverkauf@gersthofen.de sowie online: www.stadthalle-gersthofen.de.