Kindertheater „Henrietta & Co.“ zu Gast in Gersthofen

Seit 20 Jahren klärt das AOK-Kindertheater „Henrietta & Co.“ Grundschülerinnen und Grundschüler zur Gesundheitsprävention auf. Auf der bayerischen Jubiläumstour „Henrietta und die Ideenfabrik“ konnten sich jetzt unter den 800 Kindern aus der Region auch Schüler in Gersthofen mit den Themen Nachhaltigkeit und Umweltschutz auseinandersetzen. In der Stadthalle begleiteten sie Henrietta und trafen mit ihr Wissenschaftler und Erfinderinnen, die an Lösungen für Alltagsprobleme tüfteln. Fragen wie „Was macht man mit dem ganzen Müll?“ oder „Warum haben wir so viele Kleidungsstücke und wie können wir sie länger nutzen?“ oder „Wieso ist es besser, mit dem Zug zur Oma zu fahren und nicht zu fliegen?“ wurden beantwortet. „Wir zeigen auf, dass es spannend ist und Spaß macht, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, und es dazu auch noch gut für unsere Gesundheit ist“, erläuterte Anja Pöhlandt, Gesundheitsexpertin von der AOK in Augsburg, nach der Veranstaltung. (AZ)

