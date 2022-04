Kino und mehr: So will die Stadt Gersthofen das "Loch" beleben

Plus Das Kino kommt ins Gersthofer Stadtzentrum zurück. So sollen bald wieder Filme auf der Potenzialfläche nördlich der Bahnhofstraße gezeigt werden. Das ist nicht alles.

Mehr als ein Jahrzehnt lang liegt das Areal nördlich der Gersthofer Bahnhofstraße und westlich der Donauwörther Straße brach. Daran hat sich auch nach dem Kauf des "Gersthofer Lochs" durch die Stadt vor zwei Jahren nichts geändert. Wie das heute "Potenzialfläche" genannte Areal künftig dauerhaft genützt werden soll, steht noch nicht fest. Jetzt in der wärmeren Jahreszeit soll es aber belebt werden. Eine Attraktion steht bereits fest.