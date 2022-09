Rettenbergens neue Ortsdurchfahrt ist jetzt offiziell eingeweiht

Plus Ein Jahr lang gabs Behinderungen in Rettenbergen durch den Bau der neuen Ortsdurchfahrt. Nun wurde sie geweiht. Doch nicht nur die Straße ist neu.

Breit, gut ausgebaut und weitgehend barrierefrei: Die neue Ortsdurchfahrt des westlichen Gersthofer Stadtteils Rettenbergen präsentiert sich einladend. Ein Jahr lang mussten die Anwohnerinnen und Anwohner während der Bauarbeiten Sperrungen, Umleitungen durch Wohngebiete und Lärm ertragen. Am Donnerstagabend wurde die neu gestaltete Straße mit einem weiteren Dreivierteljahr Verspätung eingeweiht. Doch die kleine Feier galt nicht nur der Straße.