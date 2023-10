Bund Naturschutz klagt gegen Anlage zur Klärschlammverbrennung

Der Klärschlamm aus der Region soll im MVV Industriepark verbrannt werden. Es geht um Phosphorgewinnung. Der Bund Naturschutz zweifelt das Verfahren an – und geht vor Gericht.

Wohin mit dem, was am Ende außer sauberem Wasser in Kläranlagen übrig bleibt? Jahrzehntelang ist Klärschlamm hauptsächlich zum Düngen von Feldern genutzt worden, denn enthalten ist unter anderem das wertvolle Düngemittel Phosphor. Damit ist inzwischen zwar Schluss, denn neben Phosphor sind im Klärschlamm viele auf Feldern unerwünschte Stoffe zu finden, wie Arzneimittelreste oder Phosphate aus Waschmitteln. Gesucht ist nun die beste Lösung, Phosphor aus Klärschlamm herauszulösen, um allein das Düngemittel auf den Feldern ausbringen zu können. In Gersthofen ist dazu eine Monoverbrennungsanlage geplant. Es gebe aber bessere Wege, meint der Bund Naturschutz in Bayern – und klagt.

Schon seit Jahren laufen die Planungen zu der Klärschlamm-Monoverbrennungsanlage im MVV-Industriepark, inzwischen liegt die Genehmigung für den Bau und Betrieb von der Regierung von Schwaben vor. Dort sollen einmal jährlich nach Angaben des Bund Naturschutz rund 27.000 Tonnen Klärschlamm in Trockenmasse aus der Region Augsburg verbrannt werden. Bislang werden die Reste aus mittleren und größeren Kläranlage im Landkreis bis ins Allgäu in eine ähnliche Verwertungsanlage gefahren. Bei den Monoverbrennungsanlagen wird mithilfe von Säuren oder Salzen der Phosphor aus dem Klärschlamm herausgelöst, der Rest verbrennt.

Bei der Pyrolyse werden zudem Quecksilber und Cadmium vernichtet

Und genau daran stört sich der Bund Naturschutz in Bayern. Laut einer Studie, die der Umweltverband bei einer Fachfirma in Auftrag gegeben hat, wird durch dieses Verfahren eine große Menge an CO₂ freigesetzt. Je nach Verfahren spricht die Studie von 99 bis 142 Kilogramm CO₂ Äquivalente, die pro Gewinnung von einem Kilo Düngemittel freigesetzt werden. „Monoverbrennungsanlage haben die schlechteste CO₂-Bilanz von allen Verfahren der Klärschlammbehandlung“, erklärt Christine Margraf, stellvertretende Landesbeauftragte des BUND.

Am besten schneidet in der Studie die Klärschlamm-Pyrolyse ab, bei der durch einen thermochemischen Umwandlungsprozess von getrocknetem Klärschlamm unter Abschluss von Sauerstoff der Phosphor gewonnen wird. Hier wurden nur 33 Kilogramm CO₂ pro Kilogramm Phosphor gemessen. Ein weiterer Vorteil: Bei dieser Methode würden eine Reihe von Problemstoffen, wie Arzneimittelrückstände, Quecksilber und Cadmium, Mikroplastik und multiresistente Keime, vernichtet, sagt Kevin Friedrich, der bei Björnsen Beratende Ingenieure an der Studie mitgewirkt hat.

Das beste Verfahren ist bislang nicht bewertet

Überhaupt gebe es rund um das Thema noch großen Forschungsbedarf, betont Christine Margraf. Das bestätigt teilweise auch die Pressesprecherin des MVV Industrieparks in Gersthofen, Irene Knöpfle. Geplant sei in Gersthofen eine Monoverbrennungsanlage, die mit einem Wirbelschichtofen arbeitet. Das sei die wirtschaftlichste Lösung für die lokalen Gegebenheiten und die derzeit am besten verfügbare Technik. Verschiedene Möglichkeiten der Gewinnung von Phosphor aus der Klärschlammasche würden momentan noch erprobt, bis 2029 müsse dann das beste Verfahren bewertet und einsetzbar sein.

Hier setzt auch die Klage des Bund Naturschutz an: Fachfrau Annemarie Räder vom Bund Naturschutz führt aus, dass sie die Klage gegen die Immissionsschutz rechtliche Genehmigung wende. Auch wenn die detaillierte Klageformulierung bisher nicht vorliegt, sind weitere Stichpunkte die Anlieferung des Klärschlamms, die Sorge vor einer Quecksilberbelastung im nahen Lechkanal sowie der Zweifel, dass es sich bei einer Monoverbrennung tatsächlich um die technisch bestmögliche Lösung handelt.

Die Klage könnte das Projekt im MVV Industriepark noch verzögern

Die Umweltbilanz sieht man beim MVV Industriepark anders: „Der CO₂-Ausstoß aus der Klärschlammverbrennung ist aus unserer Sicht klimaneutral zu bewerten, weil der Brennstoff biogenen Ursprungs ist; die globale CO₂-Bilanz wird dadurch nicht verschlechtert.“ Zudem sei ein anderes Verfahren aus Sicht des MVV Industrieparks zurzeit nicht möglich, das in gleicher Weise für die in der Region anfallenden Mengen an Klärschlamm eingesetzt werden könnte. „Die im Industriepark Gersthofen geplante Anlage kann dies leisten und den Kommunen einen sicheren Entsorgungsweg bieten“, so die Sprecherin. Im Industriepark fürchtet man nun, dass die Klage das Projekt verzögern könne.