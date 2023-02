Gersthofen

18:10 Uhr

Kleine Narren stürmen in Massen zum Kinderfaschingsumzug nach Gersthofen

Plus Am Samstagnachmittag gab es in der Gersthofer Innenstadt fast kein Durchkommen mehr: Der erste Kinderfaschingsumzug erwies sich als absoluter Publikumsmagnet.

Nach vielen Jahren gab es am Samstag endlich wieder einen Faschingsumzug in Gersthofen: Astronauten aus dem Weltall, Prinzessinnen aus fernen Ländern und Zootiere aller Größen und Farben reisten zum Kinderfaschingsumzug nach Gersthofen. Nach dem Auftakt der „tollen Tage“ für die großen Narren mit der Malle-Party am Freitag bot der Samstag ein buntes Kinderprogramm. Mit so viel Ansturm hat die Lechana aber nicht gerechnet – zeitweise gab es kein Durchkommen mehr.

