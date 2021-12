Klimapartnerschaft: Gersthofen stellt Projekt mit Kenia in Berlin vor

Plus Gersthofen unterhält eine Klimapartnerschaft mit Baringo County in Kenia. Warum diese Freundschaft jetzt Vertreter der Stadt nach Berlin brachte.

Austausch über Klimaschutzprojekte: Rund 50 Abgesandte aus den kommunalen Klimapartnerschaften trafen sich in Berlin, um ihre Programme vorzustellen. Die Stadt Gersthofen hat seit mehreren Jahren eine solche Partnerschaft mit der Region Baringo im ostafrikanischen Kenia. Nun stellten Vertreter der Stadt ihre Projekte in Berlin vor. Und das ist eine stolze Anzahl.