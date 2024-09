Klimaschutz in der Bauleitplanung

Die nächste Sitzung des Gersthofer Planungsausschusses findet am Mittwoch, 2. Oktober, statt. Auf der Tagesordnung steht ein Leitfaden Klimaschutz und Klimaanpassung in der Bauleitplanung. Weitere Themen sind ein Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan 73 in der Ludwig-Thoma-/Pestalozzistraße und Bekanntgaben. Die Sitzung beginnt um 18 Uhr im Großen Sitzungssaal des Rathauses. (AZ)