Kochkurs für Kinder und eine lange Nacht der Demokratie

Das Herbst-/Wintersemester der Volkshochschule Gersthofen startet am Montag, 23. September. Für folgende Kurse gibt es noch freie Plätze:

- Italienisch Konversation - B1: Wer sprachliche Kenntnisse anwenden und kommunikative Fähigkeiten verbessern möchte, kann sich in einer Gruppe aus gleichgesinnten Erwachsenen in entspannter Atmosphäre über unterschiedliche Themen unterhalten. Der Kurs findet neunmal statt und startet am Mittwoch, 9. Oktober. Er dauert je von 18 bis 19.30 Uhr.

- Lange Nacht der Demokratie: Demokratie und gesellschaftlicher Zusammenhalt: Am 2. Oktober wird die Demokratie gefeiert. Dabei geht man der Frage nach, was die Gesellschaft zusammenhält und was unsere Demokratie ausmacht. Es gibt einen Vortrag samt Diskussion dazu. Die Veranstaltung dauert am Mittwoch, 2. Oktober von 20 bis 21.30 Uhr, um Anmeldung wird gebeten. Lassen Sie sich ein auf einen kurzweiligen Vortrag des Referenten. Finden Sie gemeinsam die Antwort auf die Frage, was unsere Gesellschaft bedroht und was sie zusammenhält. Stärken und Schwächen der Demokratie werden dabei selbstverständlich auch beleuchtet.

- 75 Jahre Grundgesetz heißt es am 14. November, von 19.45 bis 21.15 Uhr. Dabei geht es in einem Streifzug durch die Verfassung. Wie ist sie aufgebaut. Was wird geregelt?

- Kinder kochen mit – einfache Gerichte gemeinsam zubereitet für je ein Elternteil mit Kind (ein bis drei Jahre). Der Kurs wird in Kooperation mit „Netzwerk junge Eltern / Familien“ angeboten. Durch das Mithelfen können Kleinkinder viel lernen und bekommen einen anderen Bezug zu Lebensmitteln. In dieser Veranstaltung werden Grundlagen der Kinderernährung vermittelt. Gemeinsam mit dem Kind werden einfache, kleine Gerichte zubereitet, die das Geschmacksspektrum erweitern. Der Kochkurs ist am 11. Oktober, von 9.30 bis 12 Uhr.

- Latin Freestyle Solo: Mit viel Spaß an der Bewegung zu lateinamerikanischer Musik erlernen die Teilnehmenden Schritte aus Merengue, Bachata, Salsa, Cha-Cha-Cha, Rumba, Samba und Reggaeton. Der Kurs findet ab dem 12. Oktober zehnmal samstags von 11 bis 12.30 Uhr statt.

Weitere Informationen und Anmeldung unter www.vhs-augsburger-land.de oder bei der Vhs Gersthofen, Telefon 0821 2491527. (AZ)