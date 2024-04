Gersthofen/Königsbrunn

vor 48 Min.

Welche Projekte stehen jetzt im Garten an?

Plus Das warme Wetter gibt den Startschuss für die Gartensaison im Augsburger Land. Unsere Redaktion hat sich im Baumarkt umgehört, was am Wochenende im Garten ansteht.

Von Diana Dontsul, Julia Wersig

Endlich ist der Frühling da. Bei steigenden Temperaturen erwachen nicht nur Kröten und Igel aus ihrem Winterschlaf, sondern auch die Menschen treibt es ins Freie. Bei vielen weckt dieses Wetter die innere Hobbygärtnerin und Hobbygärtner. Groß ist die Vorfreude auf das Gemüse aus dem eigenen Garten. Deswegen strömen viele in die Garten- und Baumärkte. Unsere Redaktion hat in Gersthofen und Königsbrunn nachgefragt, welche Projekte die Menschen aus dem Landkreis heuer in ihrem Garten, auf der Terrasse oder auf dem Balkon angehen wollen.

Was man jetzt im Garten schon alles machen kann 1 / 8 Zurück Vorwärts Es wird warm, die Sonne scheint, das lockt viele Menschen nach draußen und zum Gartenmarkt. Doch die Eisheiligen stehen noch bevor. Was kann man also schon alles erledigen? Darüber informiert Bernhard Frey, Kreisgartenfachberater im Augsburger Landratsamt.

Er verweist auf Weisheiten wie "Im Märzen der Bauer..." - so könne man im Garten im März mit dem Rückschnitt beginnen. Wer das bisher nicht erledigt hat, sollte sich ranhalten, etwa bei Obstbäumen oder Rosen. Hat die schon Blätter, gilt Hände weg von der Schere. "Mitte April schadet ihr der Rückschnitt mehr als er nützt."

Olivenbäume: Wer seine Muskeln trainieren möchte, kann sie jetzt morgens raus und abends wieder ins Haus stellen. Ansonsten gilt: Erst nach den Eisheiligen sollten die Bäume ins Freie. Und dann am besten nicht in die pralle Sonne. "Licht sind sie gewohnt, aber die UV-Strahlung nicht. Da droht die Gefahr von Sonnenbrand. Also lieber zuerst in den Schatten stellen und nach und nach in die Sonne", empfiehlt Frey.

Im Gemüsegarten kann schon die erste Aussaat von verschiedenen Pflanzen beginnen. Dazu auf das Samentütchen achten, da steht der ideale Zeitpunkt drauf.

Jetzt ist Pflanzzeit, etwa für einheimische Gehölze oder auch Stauden wie Rittersporn und Pfingstrosen. Wer im Herbst noch keine Stiefmütterchen oder andere einjährige Sommerblumen gesetzt habe, könne das jetzt noch tun und sein Blumenbeet oder auch das Grab am Friedhof richten.

Tomaten könne man bis zum 15. Mai auf der Fensterbank ziehen und nach den Eisheiligen langsam an das Freiland gewöhnen. Also erst in den Schatten, dann in die Sonne und einpflanzen.

Bei Kartoffeln gelte der Spruch: "Pflanzt mich im April, komme ich, wann ich will." Daher empfiehlt Frey, die Knollen erst im Mai zu setzen, denn: "Pflanzt mich im Mai, komm ich glei."

Wer Pflanzen mit Winterschutz, Tannenreisig oder Säcken eingewickelt hatte, könnte den Winterschutz allmählich entfernen, vor allem von den Pflanzen, die geschützt stehen. (corh)

"Wir wollen am Wochenende pflanzen"

Martina Bodner aus Welden ist mit ihren drei Kinder zum Bauhaus in Gersthofen gefahren. "Wir wollen am Wochenende pflanzen", sagt sie am Freitagvormittag. Sie hat Erde gekauft, damit sie den Rasen vorbereiten können. Da sie in einem Neubau wohnen, fangen sie bei ihrem Garten bei null an. „Da gibt’s noch nichts“, sagt Bodner. Auch Hannelore Hinterleitner hat vor etwas zu pflanzen. Da ihre Tulpen in diesem Jahr leider nur Blätter ohne Blüte seien, hat sie viele bunte Pflanzen im Globus Königsbrunn gekauft. „Was Farbiges natürlich, was Blühendes“, fasst sie ihren Einkauf zusammen. Außerdem ist ihr aufgefallen: Die Blumen seien im Vergleich zu den letzten Jahren teurer geworden. In Königsbrunn haben die Freundinnen Monica Bolba und Jennifer Müller ebenfalls einen Einkaufswagen voll mit Pflanzen besorgt. Neben den Blumen, wolle Bolba auch Paprika im Gewächshaus pflanzen und ein neues Beet anlegen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen