Kol-LA-Fasching setzt auf alte Bekannte, aber auch auf Überraschungen

Ihren Einstand gaben die neuen Spielleiter der Gersthofer Kol-La-Faschingssitzungen im vergangenen Jahr. Nun wollen sie noch einen draufsetzen. Und eines gab es nie zuvor.

Die großen Faschingssitzungen der Gersthofer Kol-La gehören zu den größten Besuchermagneten im Gersthofer Kulturprogramm. Nach zweijähriger, durch die Corona-Pandemie erzwungener Pause wurden sie im Jahr 2023 wiederbelebt – mit den neuen Spielleitern Julian Poppe und Christian Schmerder. Sie landeten mit ihrer Auswahl auf Anhieb ein Riesenerfolg. Am Freitag, 26. Januar, um 19.30 Uhr hebt sich nun zum ersten Mal der Vorhang für die 52. Kol-La-Saison in der Stadthalle Gersthofen. Und in diesem Jahr gibt es eine weitere Premiere: „Denn anders als in den vergangenen Jahren gibt es für Kurzentschlossene noch Karten, vor allem für die beiden Sonntage, 28. Januar und 4. Februar“, sagt Kol-La-Vorsitzender Philipp Rogg. „Auch für die beiden Kinder-Kol-La-Vorstellungen an diesen beiden Sonntagen jeweils um 13.30 Uhr sind noch Karten erhältlich.“

Rogg hat genau Buch geführt: „Bisher gab es in all den Jahren 287 Sitzungen und fast 165.000 Menschen haben die Vorstellungen der Erwachsenen gesehen“, behauptet er. Die 35 Kinder-Kola-Veranstaltungen lockten 31.000 Zuschauerinnen und Zuschauer in die Stadthalle. Jetzt wird allerdings fieberhaft und intensiv geprobt, unter anderem in den Räumen der Faschingsgesellschaft Lechana im Obergeschoss des Jugendzentrums. „Wegen des kurzen Faschings ballen sich in diesem Jahr die Termine“, sagt Christian Schmerder. „Und die wenigsten haben das berücksichtigt und schon früher mit der Vorbereitung ihrer Nummern angefangen.“ Doch er und Julian Poppe sind guten Mutes über den bisherigen Probenverlauf.

350 Mitwirkende in der Stadthalle Gersthofen

Heuer sorgen insgesamt 350 Mitwirkende auf und hinter der Bühne dafür, dass die Besucher ein paar Stunden lustige und vielseitige Unterhaltung geboten bekommen. „Nachwuchsmangel, den wir im vergangenen Jahr beim Neuanfang nach Corona noch befürchtet hatten, hat sich nicht eingestellt“, so Rogg. „Im Gegenteil: Wir haben inzwischen Probleme alle unterzubringen, die mitmachen wollen.“ Doch die Organisatoren bemühen sich, diese Wünsche zu erfüllen. „Wir sind für Leute, die etwas können und machen wollen, immer aufgeschlossen“, betont Rogg.

Einer, der im vergangenen Jahr gleich mit seinem allerersten Auftritt das Publikum fest im Griff hatte, ist wieder dabei: Elias Strempfl eröffnet als Symbolfigur Kol-La-Männchen die Sitzungen. Und auch der Rest des Programms steht schon fest, sagt Spielleiter Julian Poppe. Und er verspricht: „Alle bekannten Publikumslieblinge sind wieder dabei, aber es wird auch Überraschungen geben.“ Mehr über den Inhalt der circa 17 Nummern verrät er genauso wenig wie sein Spielleiter-Kollege Christian Schmerder. Doch es ist davon auszugehen, dass es ein Wiedersehen mit dem „Presssesprecher“, den „Stadtrettern“ sowie „Engel und Teufel“ geben wird. Ein fester Dreh- und Angelpunkt der Veranstaltungen ist nach wie vor Sitzungspräsident Holger Franz. Eine Neuigkeit im neuen Programm verraten die Organisatoren aber doch: „Die Klamaukturner des TSV Gersthofen sind nach vielen Jahren Kol-La-Pause heuer wieder mit dabei“, erklärt der Vorsitzende.

Gersthofer Akteure setzen zunehmend auf Show-Elemente

Geboten sollen aber auch Theater und Musik für Menschen, welche mit Fasching weniger zu tun haben und einfach nur unterhalten werden wollen. „Der Fasching wandelt sich, die Tendenz geht immer mehr zu Show-Elementen“, erklärt Christian Schmerder. Für die Vorstellungen wird auf den neuesten Stand der Technik gesetzt: Die Licht- und Tonanlage wurde aufgerüstet. „Wir wollen eine möglichst professionelle Leistung abliefern“, betont Philipp Rogg. Damit die Zuschauer auch kulinarisch auf ihre Kosten kommen, sind die Vorstellungen bewirtet.

Nachdem 2023 anders als gewohnt, nicht alle sieben Vorstellungen ausverkauft waren, wurde die Zahl für dieses Jahr auf sechs reduziert. Premiere ist am Freitag, 26. Januar um 19.30 Uhr. Restkarten für 35 Euro gibt's noch für die beiden Sonntage, 28. Januar und 4. Februar, und zwar bei Schreibwaren Nettel, Augsburger Straße 24 in Gersthofen oder über die Hotline KOLLA.INFO@gmx.de sowie unter Telefonnummer 0176-55097188.